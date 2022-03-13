الزراعة: مصر أول دولة تعتمد نظام المنشآت الخالية من الدرن البقري والبروسيلا بالأبقار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقري والبروسيل، باعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب في 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.

وأكد وزير الزراعة، في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك الإعلان يأتي استكمالا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتمادها لنظام المنشآت الخالية من الأمراض من خلال الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2020.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الوزارة التي تبذلها لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، دعماً للدور الحيوي الذي تقوم به منشآت صناعة منتجات الألبان بمصر، من خلال تشجيع مزارع الألبان للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية وتنفيذ توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطبيق المعايير الدولية لنظم التربية الصحية السليمة وتنفيذ إجراءات الأمن الحيوي للإسراع من نمو وازدهار هذه الصناعة في إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية في مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا الإنجاز الذي أتى بثماره وسيساهم في دعم الصادرات المصرية من منتجات الألبان، مع ضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية مدعومة بشهادة دولية بخلوها من أهم الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك المحلي.

وأثنى القصير على جهود الخدمات البيطرية في اعتماد نظام المنشآت الخالية من الأمراض ضمن إجراءاتها للتحكم والسيطرة على الأمراض المعدية والمشتركة، وطالب ببذل المزيد من الجهد في ذلك المجال دعما لتنمية الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على فخره بهذا الإعلان الذى يأتي في إطار سعى وزارة الزراعة نحو تطوير الصناعات الخاصة بالمنتجات الحيوانية لتنطلق بخطىً ثابتة نحو العالمية، مشيراً إلى ما تحقق في مجال صناعة الدواجن بإعلان 37 منشأة خالية من مرض أنفلونزا الطيور وصناعة الخيول بإعلان المنظمة خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية الرعام والزهري وأنيميا الخيول، إضافة لاعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".

وفي السياق ذاته تقدم الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتهنئة للسيد القصير ونائبه المهندس مصطفى الصياد على هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مصر على المستوى الدولي.

وأضاف أنه ولأول مرة يتم الإعلان عن دولة تعتمد منشآت خالية من مرضي الدرن البقري والبروسيلا بمزارع الحلاب، وأشار إلى التعاون البناء الذي تم بين إدارات هذه المنشآت والهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تكلل هذا التعاون بالنجاح في اعتماده دوليا من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويأتي دليلاً على الثقة الدولية الممنوحة في قدرات الخدمات البيطرية المصرية في تنفيذ المعايير القياسية الدولية في نظم التحكم والسيطرة والمراقبة النشطة للأمراض الوبائية المعدية والمشتركة.

وأتم بأنه قد تم الإعلان عن قائمة شملت مزارع دينا بالطريق الصحراوي بواقع (9 قطعان للأبقار الحلاب) – مزرعة دلتا مصر بالمنوفية (4 قطعان) – 3 قطعان بكل من: الجمعية التعاونية بالشرقية ومزرعة بيور فارم بالإسماعيلية، والسلام بالجيزة ومزرعة أحمد عيسى بالبحيرة - وقطيعين بكل من: مزرعة اليسر بالإسماعيلية، والسلام بالإسماعيلية، والترياق بالبحيرة، وإبراهيم أبو ديغم بالغربية، والطاروطي بالشرقية، والإيمان بالغربية، والكرم بالغربية، والإيمان بالبحيرة.

وتقدم محمود بالشكر لإدارات هذه الشركات، نظراً لما قدموه من تعاون في سبيل إنجاح هذا النظام باتباعهم لجميع القواعد والأسس والاشتراطات التي تطلبها النظام.