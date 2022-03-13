الجمعة.. دار الحكمة تحتفل بيوم الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تقيم نقابة الأطباء احتفالية يوم الطبيب المصري الـ 44 يوم الجمعة المقبل 18 مارس بدار الحكمة بالقاهرة.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن الاحتفال بيوم الطبيب سيبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر الجمعة بالقاعة الكبرى للنقابة العامة للأطباء.

وأضافت أن احتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية إلى جانب عملهن، وكذلك سيتم تكريم أسماء شهداء النقابيين مثل د. مايكل وجيه يوسف عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط السابق و د.محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية السابق‘إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي مثل د.أسامة عبد الحي ود.نجوى الشافعي.

ولفتت في بيان اليوم، إلى تكريم أسماء شيوخ المهنة الراحلين مثل د.فاروق مراد و د.رجاء طه أحمد منصور، وكذلك تكريم شيوخ المهنة مستمري العطاء مثل د. يحي الرخاوي أستاذ الطب النفسي و د.جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء و التوليد، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة.