"صابر" يطلب تطليق زوجته: " كل يوم بناكل شوربة خضار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "صابر. م" 30 سنة، مهندس كمبيوتر، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته " ن. م" 22 سنة، للمطالبة بتطليقها، مبررًا طلبه "من يوم جوازنا وأنا باكل شوربة خضار".

يقول الزوج في دعواه رقم 104 لسنة 2021: "رشحها شقيقي الأكبر وبعد التعرف عليها تقدمت لخطبتها، وافقت وبعد سنتين انتقلنا لعش الزوجية سويا، خلال هذه الفترة علمت بكل صفات زوجتي".

يروي "صابر": "زوجتي تقوم بكل شيء خاص بمستلزمات المنزل بطريقة سريعة، لكنها لا تجيد الطبخ، ماكلناش من أول الجواز غير شوربة خضار".

وقال الزوج: "عندما حاولت حل تلك المشكلة وصرفت فلوسي على أكل بره، طلبت مني أدفع فلوس لوالدتها تجهز لنا كل الاكل، ورفضت تتعلم الطبخ".

وأضاف: "ظلت زوجتي لعدة أشهر على نفس الحال، حاولت التأقلم على المعيشة سوياً، لكن طفح الكيل من تلك التصرفات التي تفعلها وطالبتها بالطلاق رفضت".

وأكمل "صابر": "بعد الخناقة طردتني من الشقة، فأخبرتها بأن تعود لأسرتها حتى تقوم حماتي بتعلمها بعض الآكلات لكنها ذهبت ولم تعد".

وتابع: "حاولت ارجعها ونعيش حياة زوجية هادئة وتنوع أكلتها اليومية وتتعلم وصفات الطبخ على الانترنت، رفضت وطالبتني بجلب خادمة للمنزل، وقتها صممت على طلب الطلاق وتقدمت بدعوى لم يصدر فيها قرار حتى الآن".