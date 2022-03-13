شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم اليوم دورة فى التنمية البشرية لرفع مهارات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تدريبية فى التنمية البشرية، تحت عنوان: "الصحة النفسية"، وذلك بهدف التطوير لرفع مهارات وأداء الطلاب وتنميتها، تعقد فعاليات الدورة التدريبية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022 حتى الخميس 31 مارس 2022 بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع (الأحد - الثلاثاء - الخميس) اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساء بمدرج 8أ.

وتأتى هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهدف رعاية الموهوبين وتطوير المهارات والقدرات والعمل على تطوير الذات لدى الطلبة والطالبات فى الجامعة من أجل إعدادهم وبناء الشخصية لمواجهة سوق العمل، وتنظم وحدة التنمية البشرية الدورة التدريبية من أجل تكوين لبنة تثرى المجتمع، وتكون مكتسبا نفتخر به تحقيقا لأهداف التنمية البشرية ورؤى القيادة السياسية.

وتهدف الدورة التدريبية التى تقام تحت إشراف كل من هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وياسر عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية إلى تطوير الأفكار وتنمية المهارات، واكتشاف ودعم القدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الإستراتيجى لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات، وتحقيق النجاح للطالب علي المستوى الشخصى والمجتمعى لمواجهة سوق العمل.

وتتضمن الدورة التدريبية عددا من المحاور عن الإعداد والتأهيل النفسى، وكيفية تحقيق الاتزان النفسى والتخلص من المشاعر السلبية المتراكمة والتعامل النفسى السليم مع الصدمات، والطرق السريعة لمواجهة التحديات وكيفية بناء الثقة وكسر الحواجز النفسيه.

كذلك تناقش الدورة التدريبية فنيات التعامل مع المواقف الطارئة وتحقيق التوزان النفسى فى الحياة، والصحة النفسية للأطفال، والإضطرابات النفسية نتيجة الصدمات التي قد يتعرض لها الأطفال، والكبار كما يعرض خلال الدورة التدريبية توصيات منظمة الصحة العالمية للأعتناء بالصحة النفسية.