شكرا لقرائتكم خبر عن تباين آراء القراء حول قرار تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى نقص السلع وزيادة السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل يؤدى قرار تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى نقص السلع وزيادة الأسعار لضبط الأسواق؟"، تباينت آراء القراء بشأن قرار تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى نقص السلع وزيادة الأسعار لضبط الأسواق. وأيد 45% من القراء قرار تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى نقص السلع وزيادة الأسعار لضبط الأسواق، بينما رفض 55% من القراء موضوع الاستطلاع.

نتيجة الاستطلاع