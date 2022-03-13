اليوم.. محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر الدائرة "5 إرهاب" المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما نسبت لهم الانضمام إلى جماعة إهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.