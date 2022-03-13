حالة الطقس في 6 أيام.. أمطار متوسطة ورياح في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والطقس في شمال الصعيد مائل للبرودة دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وتوقع خبراء الأرصاد عدم استقرار الأحوال الجوية وتوافر فرص سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالى على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في مصر لتسجل غدًا الأحد 17 درجة خلال ساعات النهار، ويسود طقس شديد البرودة ليلًا.

توقعات الطقس يوم الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 18 والصغرى 8

السواحل الشمالية 16 والصغرى 11

جنوب سيناء 23 والصغرى 11

شمال الصعيد 20 والصغرى 9

جنوب الصعيد 24 والصغرى 12

توقعات الطقس يوم الاثنين

تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 18 والصغرى 9

السواحل الشمالية 16 والصغرى 11

جنوب سيناء 24 والصغرى 14

شمال الصعيد 19 والصغرى 9

جنوب الصعيد 23 والصغرى 12

توقعات الطقس يوم الثلاثاء

توقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 17 والصغرى 9

السواحل الشمالية 15 والصغرى 11

جنوب سيناء 22 والصغرى 15

شمال الصعيد 18 والصغرى 9

جنوب الصعيد 21 والصغرى 12

توقعات الطقس يوم الأربعاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح عل مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

توقعات الطقس يومي الخميس والجمعة

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحري 19 والصغرى 9

السواحل الشمالية 17 والصغرى 11

جنوب سيناء 23 والصغرى 15

شمال الصعيد 20 والصغرى 9

جنوب الصعيد 24 والصغرى 12

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