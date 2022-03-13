كورونا في 24 ساعة| موعد إلغاء الإجراءات الاحترازية.. وشرط إقامة موائد الرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوصول بنسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى 70% من المواطنين سيلغي الإجراءات الاحترازية مثلما حدث في السعودية، ومن المتوقع بلوغ هذه النسبة في شهر مايو أو يونيو المقبل.

وأضاف حسني، أن إصابات فيروس كورونا تنخفض في هذه الفترة بشكل كبير، ومن المتوقع أن تكون الموجة الخامسة هي الموجة الأخيرة لانتشار الفيروس.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

احذرها.. 3 أعراض شائعة تصيبك بعد التعافي من فيروس كورونا

تقول الدكتورة جانيت دياز، رئيسة الإدارة السريرية في منظمة الصحة العالمية (WHO)، إن هناك ثلاثة أعراض منتشرة تصيب الأشخاص بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد.

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علمية كورونا: السماح بإقامة موائد الرحمن بشرط التباعد وتلقي التطعيم

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوصول بنسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى 70% من المواطنين سيلغي الإجراءات الاحترازية مثلما حدث في السعودية، ومن المتوقع بلوغ هذه النسبة في شهر مايو أو يونيو المقبل، ولكن حتى الآن لم نصل إلى المستهدف من التطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

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"مكافحة كورونا" تكشف موعد إلغاء الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الوصول بنسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى 70% من المواطنين سيلغي الإجراءات الاحترازية مثلما حدث في السعودية، ومن المتوقع بلوغ هذه النسبة في شهر مايو أو يونيو المقبل.

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اكتشاف أوميكرون الخفي صعب.. علامات احذر منها

أوميكرون الخفي أو BA.2 هو بديل من متغير أوميكرون سريع الانتقال، ويعتقد الخبراء أن هذه السلالة لديها طفرات أكثر من السلالة الأصلية، مما يجعلها مقلقة للغاية.

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عبد الغفار: انفراجة في الإجراءات الاحترازية لكورونا بعد بلوغ نسبة التطعيم المطمئنة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مطمئن من خلال المتابعة في الأسابيع الثلاثة الماضية باستمرار انخفاض أعداد المصابين والحالات المترددة على المستشفيات.

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الصحة: 51% من المواطنين تلقوا اللقاح بشكل كامل

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أزمة كورونا خلال مارس 2022 أصبحت في يد المواطنين بعد توفير الحكومة للقاحات بشكل كبير وفي كل مكان.

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الصحة: انتهاء الموجة الخامسة من فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن سبب تغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، هو تناقص أعداد مصابي الفيروس الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفيات على مدى أكثر من أسبوعين.

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صور.. أسوان تحقق 93% من المستهدف في حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

أعلنت مديرية الصحة بأسوان، عن تطعيم 51 ألف شخص، في حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عامًا، والتي تستمر حتى 15 من شهر مارس الحالي، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن.

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إغلاق 20 محلًا ومركزًا تعليميًا في الإسكندرية لمخالفتها إجراءات كورونا

شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

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كورونا اليوم: 3 أعراض شائعة تصيبك بعد التعافي.. وتغيرات جديدة يسببها الفيروس

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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