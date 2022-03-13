لمرضى الكلى.. 7 نصائح مهمة من هيئة الدواء.. وتحكم في هذه العناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة إرشادات لمرضى الكلى بمناسبة اليوم العالمي للكلى.

وقالت الهيئة، إنه بمناسبة اليوم العالمي للكلى تقدم هيئة الدواء المصرية بعض النصائح الخاصة بالنظام الغذائي كالتالي:

1- يجب تجنب المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة لأنها تحتوي على الفوسفور الذي يمتص بشكل كبير في الجسم.

2- يجب الحد من الأطعمة المعلبة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

3- يجب الحد من تناول المخللات والزيتون لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

4- قد يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض الكلى إلى التحكم في كمية البروتين والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والكالسيوم في نظامهم الغذائي، وهذا يساعد في التحكم في تراكم الفضلات والسوائل في الدم التي تحتاج الكلى لإزالتها.

5- يجب استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية لتحديد الكميات اللازمة والمناسبة.

6- لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب لكل من يعاني من أمراض الكلى، ويتغير النظام الغذائي بمرور الوقت؛ اعتمادًا على كفاءة وظائف الكلى، وعوامل أخرى.

7- ينصح أيضًا بالاستمرار في اتباع النظام الغذائي الخاص بمرضى السكري أو مرضى القلب الذين يعانون من أمراض الكلى.