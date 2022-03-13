"لو شغال في السعودية".. المملكة تفرض مقابلًا ماليًا على العمالة المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل قرار جديد بالمملكة العربية السعودية، بشأن العمالة المنزلية، موضحًا أنه يشمل المصريين العاملين هناك.

وقال حنفي لـ"الخليج 365" إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، فرضت مقابلًا ماليًّا على العمالة المنزلية التي تزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) من العمالة المنزلية للفرد المقيم.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية أن العمالة المنزلية تشمل مهنًا منها: (عامل منزلي- سائق خاص- مزارع- عامل تربية مواشي- ممرض منزلي- طباخ- مساعد منزلي- مدير منزلي- مقدم طعام- حارس- خياط منزلي)، منوهًا بأن هذا القرار سيطبق على مرحلتين:

المرحلة الأولى

- اعتبارًا من تاريخ 22 مايو 2022، وعلى العمالة المنزلية القادمة الجديدة لمن يتجاوز لديه عدد العاملين المنزليين على (4) للفرد السعودي، و(2) للمقيم.

المرحلة الثانية

- اعتبارًا من 11 مايو 2023 على العمالة المنزلية الجديدة والحالية.

يأتي ذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء السعودي، بفرض مبلغ (9600) ريـال لكل عامل إضافي سنويًّا، ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به؛ مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق الضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشكلة لذلك.