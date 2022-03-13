بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية.. هل يشهد موسم الحج هذا العام أعدادًا كبيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مسؤولان سعوديان في اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، حقيقة الكلام المتداول بشأن أعداد حجاج الداخل والخارج لموسم 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب تداول مواقع إلكترونية سعودية وجروبات شركات السياحة المصرية والسعودية العاملة في الحج والعمرة، معلومات نصت على :"حسب ما وصلني من معلومات بأن نسبة حجاج الداخل خلال الموسم الجديد 100% أما حجاج الخارج ما زالت بين 50% أو أكثر، بالإضافة إلى تناول تصريح منسوب للمتحدث الرسمي لوزارة الحج، بأن حج هذا العام سيكون بأعداد كبيرة".

الإعلان قريبًا

وأكد الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عدم صدور أية تصريحات رسمية في هذا الشأن، لافتا إلى أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد تطورات وإعلان تفاصيل جديدة بشأن الحج خلال هذا الموسم 1443 هجرية.

وقال مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية لمصراوي:" نتوقع الإعلان عن تفاصيل موسم الحج قريبا إن شاء الله".

اجتهادات

من جانبه، أكد سعيد باحشوين، عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة السعودية، عدم إعلان أي مسؤول في وزارة الحج والعمرة السعودية، تفاصيل تخص موسم الحج هذا العام حتى الآن.

وقال عضو اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة السعودية لمصراوي:" لم يعلنوا إلى الآن وكل هذه اجتهادات والإعلان في ملتقى الحج والعمرة بجدة السعودية يوم 21 مارس بإذن الله".

رفع الإجراءات الاحترازية

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية السعودية، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من اليوم 5 مارس الحالي.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

- إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

- عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

- عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

- يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

- إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

جاء ذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة.