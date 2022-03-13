شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد انطلاق معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من يوم 15 مارس بالمحافظات المختلفة بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافطات بدلا من يوم 24 مارس، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏‏أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى ‏معارض آهلا رمضان ‏اهتماما خاصا، ووجه الرئيس بالتوسع في نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعه بتخفيضات كبيرة، و‏أن المعرض الرئيسى سيكون ‏بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.