شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المنخفضات الخماسينية وما تأثيرها على مصر وموعد حدوثها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب بداية فصل الربيع تتأثر البلاد عادة برياح مثيرة للرمال والأتربة تغطى كافة أنحاء الجمهورية، ويكون لها تأثير بالغ على حالة الجو، هذه الرياح تعرف برياح الخماسين وتكون نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات خماسينية، ولكن ما هى المنخفضات الخماسينية ومتى تحدث؟.

وينشر ”الخليج 365” فى السطور التالية كافة المعلومات عن المنخفضات الخماسينية وتأثيرها على مصر، كما يلى:

- المنخفضات الخماسينية هى المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط و غرب الجزائر

- تتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر الى بلاد الشام و العراق و تركيا.

- وقت تأثيرها تبدأ بالعادة بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيا ( الاعتدال الربيعي 22 مارس )

- تستمر لمدة 50 يوم و هذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية ( 50 يوم فترة تأثيرها اغلب السنوات).

تعمل هذه الرياح خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال

- قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل.

- مع الاعتدال الربيعي تبدأ حرارة اليابسة بالزيادة اكثر من المناطق الساحلية و الحرارة مياه البحر الأبيض المتوسط

- ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعت الحرارة في الصحاري و فينتج عنها عدم استقرار ديناميكي في طبقات الجو بسبب الاختلاف الحراري للكل الهوائية ((الباردة فوق البحر و الدافئة فوق اليابسة))

- تلعب جبال اطلس في شمال غرب القارة الافريقية دوراً ديناميكياً في زيادة الحركة الدوانية للرياح المرافقة للمنخفض الجوي في السفوح الشرقية للسلسلة الجبلية.

- تترافق المنخفضات الخماسينية بجبهة دافئة و اجواء مغبرة و رياح نشطة (( و ربما حالة عدم استقرار جوي )

- يرافقها أيضا جبهة هوائية باردة و كتلة باردة نسبيا او باردة تتسبب بهطول امطار في بعض المناطق.

- تأثرت البلاد يوم الأحد بأول منخفض خماسيني لهذا الموسم

- جلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير كما تندفع معه كميات كبيرة من الرمال من المناطق الصحراوية وانخفضت الرؤية الأفقية علي معظم الأنحاء خاصة الطرق الصحراوية.