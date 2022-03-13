شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكليفات وزير الزراعة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحثالاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وفى التقرير التالى نرصد أهم تكليفات القصير .

1-ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة.

2- توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاها بالأسواق.

3- تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة .

4- التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، للتوسع في إنشاء منافذ وشوادر للبيع، بالمحافظات يتم فيها عرض هذه السلع والمنتجات، وخاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والنائية.