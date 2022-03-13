شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات القومى لتكنولوجيا الإشعاع أهمها القضاء على الفيروسات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الخدمات التي يقدمها المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وهى كالآتي :

- أولا الوحدات والمرافق الخدمية الآتية:

هى وحدات التشعيع الجامي بموقعي المركز بالقاهرة (مدينة نصر ) والإسكندرية، وهي الوحدات الوحيدة بجمهورية مصر العربية والتي تقدم الخدمات التشعيعية كمعالجة وحفظ الأغذية بالإشعاع، وهذه هي الطريقة الوحيدة الآمنة صديقة البيئة والمقبولة عالميا والتي تهدف الي المشاركة في تحقيق استراجيات الدولة التالية :

-تحقيق الأمن الغذائي عن طريق:

1-منع عمليات التخزين في محاصيل البصل والثوم والبطاطس وهي من المحاصيل الاستراتيجية وذلك لتقليل كمية الفاقد منها.

2-القضاء علي الميكروبات المفسدة والتي تتسبب في فساد وتلف اللحوم والدواجن والاسماك مما يعمل علي المحافظة علي جودتها .

3-تحقيق سلامة الغذاء وذلك عن طريق القضاء علي البكتيريا الممرضة الموجودة بالغذاء وعلي الفطريات المفرزة للسموم الفطرية وعلي الطفيليات الضارة بصحة الانسان.

4-تعزيز التصدير للخارج وذلك عن طريق التخلص من الآفات والحشرات التي تصيب كثير من الاغذية ( الفواكة والخضروات الطازجة والتمور والحبوب ….الخ) مما يعمل علي تسهيل والتغلب علي متطلبات الحجر الزراعي عند تصديرها .

5-تبلغ عدد الشركات التي تطلب هذة الخدمة والتي تاتي الي المركز حوالى 440 شركة منهم حوالى 60% مستلزمات طبية و 40% منتجات غذائية من أهم التطبيقات والخدمات التشعيعية التي يقوم بها المركز من خلال استخدام وحدات التشعيع الجامي هو التعقيم الطبي التام والتى يتم فيها التخلص من جميع انواع الكا ءينات الحية الدقيقة.