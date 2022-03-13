التضامن: تجهيز وسائل مواصلات للطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا عبر بولندا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن جمعية الهلال الأحمر المصرى قامت بتفعيل دور فريق الإغاثة الدولي الثاني لمواصلة تقديم الجهود الإغاثية في دول الجوار الأوكراني، حيث يعمل الفريق الثاني في دولة بولندا بالتوازي مع الفريق الأول في دولة رومانيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوصيات دولة رئيس مجلس الوزراء، واستكمالا للجهود الإغاثية الدولية التي بدأت عقب اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية.

وبدأ الفريق الثاني من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري في دولة بولندا بالتنسيق مع السفارة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا عبر حدود بولندا لتقلهم إلى المطار، حيث كانت في انتظارهم الطائرة المصرية القادمة لإعادتهم إلى بلدهم سالمين.

وأكدت الدكتورةُ نيفين القباج وزيرة التضامن ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجهود مستمرة لدعم كافة المضارين من تلك الأزمة، انطلاقا من الدور الإنساني للجمعية والتي تلتزم بالحيادية وعدم التمييز في تقديم خدماتها الإغاثية بكل أشكالها في وقت الأزمات، حيث تجري بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ودعم من رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي فكرة الاستعانة بمتطوعين للهلال الأحمر المصري على المستوى الدولي مستوحاة من فكرة نفذها الهلال الأحمر المصري في أزمة كورونا 19 بتكوين ( متطوع في كل شارع ) للوصول إلى تقديم الخدمات اللازمة إبان أزمة كورونا من خلال المجتمع القريب من الناس، حيث قام المتطوع المصري في دولة بولندا رضا السيد بقيادة فريق من المتطوعين تمكن من نقل ( 41 ) مصريا وأسرهم إلى مطار العاصمة البولندية وارسو والمشاركة في تسهيل الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي اللازم لهم ، وقد قامت السفارة المصرية في بولندا بتسهيل المهمة .