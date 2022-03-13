شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنمية الصعيد: محطة قصب السكر تنتج 10 ملايين شتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إنشاء محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، تعد أول محطة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج هذل النوع من الشتلات، مضيفا أن المحطة عبارة عن حاضنة أولية لزراعة قصب السكر، وبعد ذلك يتم توزيعها على المزارعين لزراعتها فى الأراضى.

وأضاف اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المحطة مقامة على 26 فدانا، تنتج 10 ملايين شتلة لزراعة 1500 فدان، لافتا إلى أن المحطة تعطى إنتاج الضعف لقصب السكر، ويساعد على ترشيد المياه فى استخدام أحدث تقنيات للزراعة.

وتابع اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد أن محطة شتلات قصب السكر تحقق تنمية مستدامة لزراعة القصب وتوفير فرص عمل فى فترة الحضانة والزراعة ودعم الاقتصاد القومى.