شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقة الثقافة اللغوية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة الثقافة اللغوية للعاملين بوزارة الأوقاف ومسئولي متابعة الملف الديني المعتمدين لديها من جميع وسائل الإعلام في كتاب " أساسيات اللغة العربية للكُتَّاب والمتحدثين"، وذلك فى إطار الاهتمام بالتثقيف المستمر والتشجيع على البحث والاطلاع.

- جوائز المسابقة:

الجائزة الأولى : 3000 جنيه للفائز بالمركز الأول بشرط الحصول على 70% فأكثر.

الجائزة الثانية : 2000 جنيه للفائز بالمركز الثاني بشرط الحصول على 70% فأكثر.

الجائزة الثالثة : 1500 جنيه للفائز بالمركز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر.

• 10 جوائز قيمة كل جائزة 1000 جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر.

• 100 جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسمائة جنيه بشرط تحقيق درجة النجاح المطلوبة.

فعلى من يرغب المشاركة تسجيل اسمه على الرابط التالي:

https://forms.gle/DSLp2xgT3tnTWwuF8

في موعدٍ أقصا أسبوع من تاريخ الإعلان.

وستكون الامتحانات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، والكتاب متاح بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما سيتم إتاحته إلكترونيًّا.