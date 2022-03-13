شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بولندا يودع المواطنين قبيل مغادرتهم عبر طائرة الإجلاء الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع سفير مصر لدى بولندا المواطنين المصريين بالمطار قبيل مغادرتهم على طائرة الإجلاء الثالثة من بولندا، والتي وصلت أرض الوطن فجر اليوم، جاء ذلك اتصالاً بتنفيذ توجيهات الرئيس وجهود الدولة المصرية بشأن تسيير طائرات لإعادة المواطنين من دول الجوار الأوكراني، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وتعمل الدولة المصرية على تأمين عملية إجلاء كافة المواطنين الفارين من أوكرانيا والعالقين في دول الجوار الأوكرانى، ونجحت في مصر بإجلاء مئات المواطنين عبر الطائرات المصرية التي تواصل عملية إجلاء المصريين من دول الجوار الأوكراني.