شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: نقطة خدمات بحدود رومانيا وأوكرانيا للاستقبال والتوجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، إنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وكجزء من منظومة الدولة المتكاملة، تمكنا من التواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لنتمكن من وصول فريق إغاثة دولى للدول المجاورة لأوكرانيا، حيث توافر فريقين أحدهما فى رومانيا والآخر فى بولندا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "الفريق مهامه محددة، وهى زيادة القدرة التشغيلية لعمليات إجلاء الطلبة بحكم ما تمتلكه من صلاحيات دولية تمكنها من العمل فى المناطق التى بها حروب، وهو ما يعد دليلا على تكاتف الدولة المصرية بجميع أجهزتها التنفيذية".

وقال: "الفريق وصل رومانيا منذ 3 أيام، بعد عمليات تواصل وتنسيق مع الجانب الرومانى، والتنسيق مع جمعيات الصليب الأحمر الرومانى، والتواصل مع الجاليات العربية هناك، واختيار متطوعين من المجتمع المصرى المقيم هناك فى رومانيا، بالإضافة إلى إقامة نقطة خدمات عند الحدود الأوكرانية الرومانية، ودورها تقوم بدور مكتب فى هذه المنطقة الحدودية لاستقبال الناس وتوجيههم".

وتابع: "تم تفعيل فريق آخر فى بولندا منذ 48 ساعة، من خلال أحد المتطوعين المقيمين فى بولندا، لحين وصول الفريق المركزى، ويقوم بعملية التنسيق لتوصيل الطلبة المصريين المقيمين".