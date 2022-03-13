شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المجموعة الثانية من المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء (المجموعة الثانية) من المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة لمديريات (الإسكندرية والمنيا والفيوم ودمياط) من خريجي الكليات الأزهرية التالية:

( الدعوة ، وأصول الدين ، والشريعة (الشريعة الإسلامية والشريعة والقانون) ، والدراسات الإسلامية والعربية ، واللغة العربية ، واللغات والترجمة ، والتربية ، والإعلام ، والقرآن الكريم).

وأوضحت الوزارة أن جميع من سينجح في هذه المسابقة سيتم اعتماده على بند التحسين، كما سيتم الاختبار شفويًّا بالمديريات الإقليمية، وعلى الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان من الآتية أسماؤهم الحضور بمقر مديريات الأوقاف التابعين لها، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ؛ لحضور الاختبارات الشفوية الأولية؛ حيث يتم تصعيد من يجتاز الاختبار منهم بنجاح لأداء الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة، أو الاختبار المركزي الذي تجرية الوزارة بالمديرية حسب الأحوال والأعداد، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، وصورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

وينبه على كل مدير مديرية التأكد من انطباق شروط الإعلان على المتقدم، وذلك على النحو التالي:

الاثنين 14/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. السيد صادق صادق أحمد عبد ربه دمياط

2. العربي السيد العربي عبده الجوهري دمياط

3. إبراهيم الدسوقى محمد إبراهيم الحديدي دمياط

4. إسلام أيمن فؤاد دمياط

5. إسلام رضا محمد السالوس دمياط

6. إسلام محمد علي جودة دمياط

7. أحمد إسماعيل محمد أحمد الجندي دمياط

8. أحمد إسماعيل مندي عبد الرحمن دمياط

9. أحمد أحمد عبد العزيز الشافعي دمياط

10. أحمد جاد كمال محمد خضيرة دمياط

11. أحمد رجب أبو المعاطي محمد دمياط

12. أحمد سامح فتح الله إبراهيم فتيح دمياط

13. أحمد طارق محمد سليم نوفل دمياط

14. أحمد علاء السيد أحمد سليم دمياط

15. أحمد كامل أحمد شنب دمياط

16. أحمد محمد عبد الفتاح سالم دمياط

17. أحمد محمد نصحي الألفي دمياط

18. أحمد هشام عبد العزيز الأزهري دمياط

19. بلال السيد عوض الدغيدي دمياط

20. حسن أحمد حسن أبو الفتوح فودة دمياط

21. خالد طلعت محمد الألفي دمياط

22. سامح محرم النادي دمياط

23. صلاح مصطفى أحمد دياب دمياط

24. طارق مصطفى محمد الزيني دمياط

25. عباس مجاهد محمد بازيد دمياط

26. عبد الرحمن أحمد السيد عبد الرحمن دمياط

27. عبد الرحمن أكرم محمد أحمد جبر دمياط

28. عبد الرحمن زكريا زكريا سمرة دمياط

29. عبد الرحمن سمير أحمد سيف الصعيدي دمياط

30. عبد الرحمن عاطف عوض بحيري دمياط

31. عبد الرحمن عبد الجليل السيد محمود بدوي دمياط

32. عبد الرحمن عبد الله السيد الهندي دمياط

33. عبد الله السيد محمد محمد حواس دمياط

34. عبد الله أحمد فوزي محمود الأديب دمياط

35. عبد الله أمين محمد الشحات أمين دمياط

36. عبد الله طارق عبد القادر جاب الله دمياط

37. عبد الله محبوب المغاوري المتولي المحلاوي دمياط

38. عبد الله محمد أحمد عبد العاطي عطا دمياط

39. عبد الله وحيد مجاهد محمد البراوي دمياط

40. عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد أحمد غربية دمياط

41. علاء الدين سادات إسماعيل جمعة دمياط

42. علي عبده عبده بحيري دمياط

43. عمر السعيد عبد الحميد المنشاوي دمياط

44. عمر إبراهيم محمد رزق عبد السلام عمر دمياط

45. عمر مجدي علي شهاب الدين دمياط

46. عمرو أيمن أسعد دمياط

47. عمرو حسن حسن محمد أبو ستة دمياط

48. عمرو فتحي طه أبو النجا دمياط

49. عوض عوض عرفة الفار دمياط

50. كريم حسن حسن سليم دمياط

51. إبراهيم أحمد محمد فرج الفيوم

52. إبراهيم عيد محمد شعبان الفيوم

53. إبراهيم محمد رمضان عبد التواب الفيوم

54. إبراهيم محمود سيد سالم الفيوم

55. أبو بكر عيد معوض إبراهيم الفيوم

56. أحمد جمال زين عزيزالدين الفيوم

57. أحمد جمعة معوض محمد الفيوم

58. أحمد حسين محمد أحمد الفيوم

59. أحمد رجب محمد علي الفيوم

60. أحمد سعيد إسماعيل قنديل الفيوم

61. أحمد سيد عشيري متولي الفيوم

62. أحمد سيد محمد أحمد الفيوم

63. أحمد شعبان أحمد عبد الموجود الفيوم

64. أحمد شعبان محمد عبد الرحمن عبد الخالق الفيوم

65. أحمد عادل عبد التواب حسين الفيوم

66. أحمد عبد الحميد سيد سليمان الفيوم

67. أحمد عبد الحميد محمد عبد الحميد الفيوم

68. أحمد عبد الغني عبد العاطي عبد البصير الفيوم

69. أحمد عبد المنعم أحمد الفيوم

70. أحمد عبد المنعم صوفي محمود الفيوم

71. أحمد عبد الهادي محمود عبد الهادي الفيوم

72. أحمد عبد الواحد عبد التواب عبد الواحد الفيوم

73. أحمد عزت أبو بكر عبد الحميد الفيوم

74. أحمد عطية أحمد عبد الرزاق الفيوم

75. أحمد علي عبد التواب جعفر الفيوم

76. أحمد علي عبد الله أحمد الفيوم

77. أحمد علي عبد الهادي عبد الرحمن الفيوم

78. أحمد عمر محمد حسن منسي الفيوم

79. أحمد قطب محمود السيد الفيوم

80. أحمد كريم أحمد عبد التواب الفيوم

81. أحمد لطفي عبد العاطي جودة الفيوم

82. أحمد محمد أمين قرني الفيوم

83. أحمد محمد حامد محمد الفيوم

84. أحمد محمد حسن رمضان الفيوم

85. أحمد محمد عبد التواب الفيوم

86. أحمد محمد عبد اللطيف بركات الفيوم

87. أحمد محمد عبد المنعم السيد الفيوم

88. أحمد محمد عبد الناصر عبد البديع الفيوم

89. أحمد محمد محمد أحمد الفيوم

90. أحمد محمد محمد قاسم الفيوم

91. أحمد محمود أحمد حسن منجود الفيوم

92. أحمد محمود حسين أحمد الفيوم

93. أحمد محمود عويس عبد التواب الفيوم

94. أحمد مكرم علي عبد الناصر الفيوم

95. أحمد ممدوح عبد الله علي الفيوم

96. أحمد نبيل أحمد عبد السلام الفيوم

97. أحمد يحيى عبد التواب إمام الفيوم

98. آدم سالم محمد أحمد الفيوم

99. أسامة رمضان عبد العزيز محمد الفيوم

100. أسامة سيد عبد الشفيع بدر الفيوم

101. إبراهيم أحمد أمين محمد الإسكندرية

102. إبراهيم أنور إبراهيم علي محفوظ الإسكندرية

103. إبراهيم عادل إبراهيم حسن الإسكندرية

104. إبراهيم عاطف راضي مصطفى الإسكندرية

105. إبراهيم فرحات إبراهيم السعيد الإسكندرية

106. أحمد السيد فتح الله الكريوني الإسكندرية

107. أحمد بكر محمد أحمد الإسكندرية

108. أحمد حمدي السيد مرسال الإسكندرية

109. أحمد رمضان محمود محمد سعد أبو هندي الإسكندرية

110. أحمد طلحة محمد أحمد الإسكندرية

111. أحمد عبد اللطيف السيد علي الشيخ علي الإسكندرية

112. أحمد عبد المؤمن محمد محمد علي هندي الإسكندرية

113. أحمد عبده فتحي عبده الإسكندرية

114. أحمد عزت حلمي إسماعيل بركات الإسكندرية

115. أحمد عيد حامد الإسكندرية

116. أحمد فرحات سعد أحمد الإسكندرية

117. أحمد محمد توفيق باشا الإسكندرية

118. أحمد محمد صادق فهمي الإسكندرية

119. أحمد محمد عبد الحميد منصور الشريف الإسكندرية

120. أحمد هاشم محمد بدوي الشاذلي الإسكندرية

121. أحمد وحيد محمد حسنين الإسكندرية

122. أحمد وليد عرض الإسكندرية

123. أمير عبد المنصف عبد السلام الفرنواني الإسكندرية

124. أيمن صبري إبراهيم الإسكندرية

125. أيوب عيد علي إبراهيم الإسكندرية

126. بلال رشاد أبو اليزيد محمد الإسكندرية

127. حسن سعيد محمد علي نعمة الله الإسكندرية

128. حسن محمد حسن إسماعيل الإسكندرية

129. حسن مرسي محمد محمد الإسكندرية

130. حسين فوزي حسين محمد الإسكندرية

131. حمدي حسين أحمد عبد المولى الإسكندرية

132. حمدين زوزو عبد الحميد الزيات الإسكندرية

133. خميس زعبلة عبد اللطيف الشنديدي الإسكندرية

134. خيرى محمد بسيوني بيومي الإسكندرية

135. راضي صالح محمد صالح أبو طالب الإسكندرية

136. رأفت علي عبد الكريم إبراهيم صيام الإسكندرية

137. رضا محمد عوض محمد حسن قاسم الإسكندرية

138. رمزي جمال الششتاوي أحمد عبد الله الإسكندرية

139. سامح شحات السيد محمد صيام الإسكندرية

140. سعد رضا نعمان عسكرية الإسكندرية

141. سعد عبد الفتاح سعد إبراهيم الإسكندرية

142. سعد محمد سعد سلامة إسماعيل الإسكندرية

143. سهيل شريف زكي عمران الإسكندرية

144. شادي فوزي السيد عشري الإسكندرية

145. شعبان سعد أحمد كواشتي الإسكندرية

146. شعبان فتوح أحمد برهامي الدخاخني الإسكندرية

147. صالح محمد حسن طه الإسكندرية

148. صبحي عوض عبد الفضيل فتح الله الإسكندرية

149. صبحي محمد محمد سيد أحمد الإسكندرية

150. صلاح أبو سيف إبراهيم الأبيض الإسكندرية

151. إبراهيم أحمد عبد الحفيظ عبد الرحيم المنيا

152. إبراهيم فتحي صدقي سعيد المنيا

153. أبو النجا عنتر علي حسن المنيا

154. أبو بكر محمد علي عبد الحفيظ المنيا

155. أبو زيد جابر عبد الرحيم أبو زيد المنيا

156. أحمد إبراهيم سليم محمد المنيا

157. أحمد إسماعيل إبراهيم محمد المنيا

158. أحمد إسماعيل عبد الباقي محمد المنيا

159. أحمد السيد قطب خليفة المنيا

160. أحمد جمال أحمد عبد الحافظ المنيا

161. أحمد جمال عبد الوكيل عبد الرحيم المنيا

162. أحمد حجاج محمد محمد المنيا

163. أحمد حسن عبد المنعم عبد الغني المنيا

164. أحمد حمدي عبد الحليم إسماعيل المنيا

165. أحمد حمدي محمد قطب المنيا

166. أحمد خالد إبراهيم من محمد المنيا

167. أحمد خلف عبد الصبور المنيا

168. أحمد خلف عطا خلف المنيا

169. أحمد راضي حسين عبد الرحمن المنيا

170. أحمد ربيع أحمد محمد المنيا

171. أحمد ربيع عبد الله بخيت المنيا

172. أحمد ربيع محمد جاد الحق المنيا

173. أحمد رجب إبراهيم عبد الظاهر عمر المنيا

174. أحمد رجب أحمد محمد المنيا

175. أحمد رجب إمام عبد الغني المنيا

176. أحمد رجب حسن محمد المنيا

177. أحمد رجب عثمان صديق المنيا

178. أحمد رمضان عبد الحميد دكروري المنيا

179. أحمد سعد عبد الله عبد العزيز المنيا

180. أحمد سعيد عطا الله علي المنيا

181. أحمد سليمان إبراهيم أحمد المنيا

182. أحمد سيد عبد المالك سيد المنيا

183. أحمد شحاتة حافظ عبد المقصود المنيا

184. أحمد شعبان أحمد حافظ المنيا

185. أحمد شعبان حسن أحمد المنيا

186. أحمد صابر خيري عبد الباقي المنيا

187. أحمد صابر علي عثمان المنيا

188. أحمد صبحي عبد المعز زيان المنيا

189. أحمد صبحي علي عبد اللطيف المنيا

190. أحمد صلاح محمد السيد المنيا

191. أحمد طه عصام الدين سلطان المنيا

192. أحمد عاشور عبد الله أحمد المنيا

193. أحمد عامر عبد الحفيظ عبد الرحمن المنيا

194. أحمد عامر عبد الصبور طلب المنيا

195. أحمد عبد الباسط محمد عبد الرحيم المنيا

196. أحمد عبد الجواد محمد المنيا

197. أحمد عبد الفتاح أحمد خليل المنيا

198. أحمد عبد الفتاح علام عبد الشافي المنيا

199. أحمد عبد الله حفظي حسن المنيا

200. أحمد عبد الله مرسي عباس المنيا

الثلاثاء 15/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. كريم عادل السادات النجيري دمياط

2. محمد أمين عبد الرشيد زغلول دمياط

3. محمد جمال إبراهيم عبد الرحيم دمياط

4. محمد جمال حلمي درويش دمياط

5. محمد جمال عبد الجواد رضوان سرحان دمياط

6. محمد خالد ابو المعاطي بصلة دمياط

7. محمد رجب أبو المعاطي محمد دمياط

8. محمد رضا إبراهيم سليمان دمياط

9. محمد سعد سالمان عبده سالمان دمياط

10. محمد ضياء محمد عبد الرازق بكري دمياط

11. محمد عبد الحميد السعيد العوادلي دمياط

12. محمد عبده طاهر النمل دمياط

13. محمد عصام محمد المجدي دمياط

14. محمد عطية طه محمد المنياوي دمياط

15. محمد علي محمود الديب دمياط

16. محمد محمد مصطفى سليمان الشعراوي دمياط

17. محمود سامي عبد السلام عبد الرحمن حجازي دمياط

18. محمود عبد السلام عبده سليم دمياط

19. محمود عبد القادر محمود فرج شاهين دمياط

20. محمود عمر محمد عبد الحليم سلامة دمياط

21. محمود محمد ذاكي العيسوي دمياط

22. محمود محمد محمد محمد حواس دمياط

23. مصطفى محمد محمد زكريا الخنيني دمياط

24. معاذ فؤاد الهلالي رشاد محمد دمياط

25. معاذ أحمد أحمد الريدي دمياط

26. معتز صلاح وهبة الفار دمياط

27. مؤمن السيد السيد بدر دمياط

28. هاني سامي أحمد المتولي دمياط

29. هاني منير علي الخولي دمياط

30. وليد إبراهيم محمد إبراهيم البصراطي دمياط

31. إسلام رجب عشري عبد الجواد الفيوم

32. إسلام رمضان سيد سنجق الفيوم

33. إسلام سيد مفتاح رمضان الفيوم

34. إسلام عطية أحمد عبد الرازق الفيوم

35. إسلام عويس السيد رجب الفيوم

36. إسلام محمد شعبان حميدة الفيوم

37. إسماعيل رضا عبد الرحمن إسماعيل الفيوم

38. أمين محمد السيد أمين الفيوم

39. أنس محمد أمين أحمد الفيوم

40. أيمن عيد كامل محمود الفيوم

41. أيمن ياسر جمعة رمضان الفيوم

42. إيهاب أحمد عبد المجيد الفيوم

43. بكري خالد عبد التواب صالح الفيوم

44. بلال سعد مهدي الفيوم

45. بهاء سيد عشيري متولي الفيوم

46. تامر نبيل أحمد عبد السلام الفيوم

47. جبر أحمد عبد الرحمن عبد الله الفيوم

48. جمعة رجب عبد الدايم جمعة الفيوم

49. حاتم فضل أمين عوض الفيوم

50. حسام أحمد عبد الله أحمد الفيوم

51. حسام طرخان عبد التواب طرخان الفيوم

52. حسن سامي عمر مراد الفيوم

53. حسين عبد الرؤوف صلاح حسين علي الدكر الفيوم

54. حمادة أحمد رجب الشافعي الفيوم

55. حمادة حمدي روبي عبد الرازق الفيوم

56. حمادة رجب محمد مخلوف الفيوم

57. حمادة رمضان فضل الله الفيوم

58. حمادة عبد الجيد رمضان عبد الجيد الفيوم

59. خالد عبد العزيز عبد السميع عبد الرسول الفيوم

60. خطاب محجوب السيد جاب الله الفيوم

61. رجب حسن محمود ابو زيد الفيوم

62. رضا حماد السيد شحاتة الفيوم

63. رمضان عبد الله رمضان محمد الفيوم

64. رمضان عيد السيد عبد المحسن الفيوم

65. رمضان محمد جمعة محمد الفيوم

66. زايد يوسف زايد علي الفيوم

67. سلامة عبد الظاهر عبد الرحمن كريم الفيوم

68. سيد أحمد عدلي أحمد الفيوم

69. السيد سكران السيد عبد الحميد الفيوم

70. سيد محمد أحمد سعد الفيوم

71. سيد محمد عبد العال شلقاني الفيوم

72. شعبان فتحي سيد رجب الفيوم

73. شعبان فرج محمود عوض الفيوم

74. شكري محمد فاروق الفيوم

75. صالح أحمد صالح الفيوم

76. عادل أحمد محمود جمعة الفيوم

77. عاصم عبد التواب عبد ربه شامخ الفيوم

78. عباس شعبان عباس الفيوم

79. عبد الباقي أحمد عبد الباقي عبد الرحمن الفيوم

80. عبد التواب أحمد سيد عبد التواب الفيوم

81. صلاح السيد السيد عصر الإسكندرية

82. صهيب السيد مخلوف عبد الرحيم الإسكندرية

83. صهيب علي محمد إسماعيل الإسكندرية

84. طارق أحمد عبد البر الإسكندرية

85. طارق محمد إبراهيم البربري الإسكندرية

86. طه أحمد محمد عبد الفتاح حجر الإسكندرية

87. عادل محمود محمد بناية الإسكندرية

88. عبد البر محمد عبد الله إبراهيم الإسكندرية

89. عبد الرحمن سيد عبد الباسط السيد الإسكندرية

90. عبد الكريم محمد عبد الكريم الصعيدي الإسكندرية

91. عبد الله أحمد عبد الله محمد عثمان الإسكندرية

92. عبد الله عبد العاطي راشد بدوي الإسكندرية

93. عبد الله عبد الغني عبد الغني رضوان الإسكندرية

94. عبد الله محمد أبو ضيف محمد عبد الله الإسكندرية

95. عبد الله محمد عبد الله محمد الإسكندرية

96. عبد المنعم عادل عبد المنعم عبد السلام الإسكندرية

97. عزيز عبد المطلب محمود مبارك الإسكندرية

98. علي جميل إبراهيم محمد أبو هندي الإسكندرية

99. علي فتحي محمد أبو زيد الملاح الإسكندرية

100. عمرو السيد محمد محمد الأسيوطي الإسكندرية

101. فادي سعيد عبد الباقى أحمد الإسكندرية

102. فرحات عبد الرازق عبد المجيد شحاتة المرشدي الإسكندرية

103. كريم إبراهيم السيد السويعي الإسكندرية

104. مؤمن عادل مصطفى محمود الإسكندرية

105. ماجد عبد اللاه عبد الحميد بدر الإسكندرية

106. ماهر محمد عبد الرؤف شعبان الإسكندرية

107. محمد إبراهيم أحمد عبد القوي شعير الإسكندرية

108. محمد إبراهيم عبده عبد الحميد الإسكندرية

109. محمد أبو الفتوح فوزي أبو الفتوح الإسكندرية

110. محمد أحمد فتحي محمود أبو العلا الإسكندرية

111. محمد أحمد محمد أحمد راغب الإسكندرية

112. محمد أحمد محمود محمد عثمان الإسكندرية

113. محمد السيد محمد أبو عيشة الإسكندرية

114. محمد السيد محمد أحمد الإسكندرية

115. محمد السيد محمود السيد الإسكندرية

116. محمد بشير إبراهيم محمد عبد الخالق الإسكندرية

117. محمد جمال محمد عوض نصر الدين الإسكندرية

118. محمد حامد عبد اللاه خليفة الإسكندرية

119. محمد حسين محمد عبد الهادي أبو الغيط الإسكندرية

120. محمد خالد فاروق محمد علي الإسكندرية

121. محمد رجب عبد الحميد علي الإسكندرية

122. محمد رمضان السيد عبد الحميد الإسكندرية

123. محمد سامي حامد رمضان علي الإسكندرية

124. محمد سعد السيد المرادني الإسكندرية

125. محمد سعيد عبد العال عبد الحميد الإسكندرية

126. محمد شحات السيد علي حامد الإسكندرية

127. محمد شعبان حمودة خليل الإسكندرية

128. محمد صديق محمد أحمد الإسكندرية

129. محمد عبد القادر محمد وازن الإسكندرية

130. محمد عبد الله إبراهيم عبد الحميد صيام الإسكندرية

131. أحمد عبد الله مهني عبد الحميد المنيا

132. أحمد عطا محمد عبد الكريم المنيا

133. أحمد علي حسني أحمد المنيا

134. أحمد علي شوقي محمد المنيا

135. أحمد عمار خلاف حسن المنيا

136. أحمد عمر ناجي شعراوي المنيا

137. أحمد عوني جمعة أحمد المنيا

138. أحمد عيد مصطفى عبد الصالحين المنيا

139. أحمد فتحي محمد بيومي المنيا

140. أحمد فنجري عبد العظيم علي المنيا

141. أحمد كامل محمد موسى المنيا

142. أحمد كمال سعد محمد المنيا

143. أحمد مبروك عبد الرؤوف المنيا

144. أحمد محمد أحمد الليثي المنيا

145. أحمد محمد أحمد محمد المنيا

146. أحمد محمد توفيق محمد المنيا

147. أحمد محمد توفيق موسى المنيا

148. أحمد محمد حسين إمام المنيا

149. أحمد محمد سليمان عمر المنيا

150. أحمد محمد صابر شعبان المنيا

151. أحمد محمد عبد الحكيم زهران المنيا

152. أحمد محمد عبد الحكيم صالح المنيا

153. أحمد محمد عبد الحميد سلامة المنيا

154. أحمد محمد عبد الستار محمد المنيا

155. أحمد محمد عبد العليم المنيا

156. أحمد محمد علي أحمد المنيا

157. أحمد محمود أحمد فوزي المنيا

158. أحمد محمود عبد الكريم محمد المنيا

159. أحمد محمود محمد محمد المنيا

160. أحمد مسعود محمد عبد الحميد المنيا

161. أحمد نادي عبد العظيم المنيا

162. أحمد ناصر علي أحمد حمدان المنيا

163. أحمد ناصر يوسف جلال المنيا

164. أحمد نصر جلال المنيا

165. أحمد هاشم محمد عبد العزيز المنيا

166. أسامة أحمد ذكى عبد الحافظ المنيا

167. أسامة أحمد علي عبد الرحيم المنيا

168. أسامة فتحي عبد الحميد مبروك المنيا

169. أسامة فتحي عبد العال مرسي المنيا

170. أسامة مزيون فرغلي عبد الرازق المنيا

171. أسامة مصطفى محمد حسن المنيا

172. إسلام أسامة خلف محمد المنيا

173. إسلام عبد الحسيب علام المنيا

174. إسلام عبد العزيز أحمد علي المنيا

175. إسلام عبد الفتاح عيد توفيق المنيا

176. إسلام محمد عبد المطلب إبراهيم المنيا

177. إسماعيل صالح محمد عبد العليم المنيا

178. أشرف نادي بدير عباس المنيا

179. أشرف أحمد عبد الحليم المنيا

180. أشرف أحمد عبد الموجود عبد الهادي المنيا

الأربعاء 16/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. عبد الرحمن أحمد عبد المجيد جودة الفيوم

2. عبد الرحمن أحمد محمد زعفراني الفيوم

3. عبد الرحمن جمال عطية محمد الفيوم

4. عبد الرحمن خالد حمدي مصطفى الفيوم

5. عبد الرحمن خيري محمد محمد الفيوم

6. عبد الرحمن شعبان عثمان عبد الجواد الفيوم

7. عبد الرحمن عمرو محمود صالح الفيوم

8. عبد الرحمن محمد شحات سعد الفيوم

9. عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمود الفيوم

10. عبد الرحمن محمود أحمد حسن منجود الفيوم

11. عبد الرحمن مدحت جمعة فرحات الفيوم

12. عبد الرحمن ياسر مصطفى الفيوم

13. عبد الغني محمد محمد عبد الغني الفيوم

14. عبد الله السيد حمدي حافظ علي الفيوم

15. عبد الله بكري عبد التواب عوض الفيوم

16. عبد الله خيري محمد محمد الفيوم

17. عبد الله ربيع عبد الله عبد الهادي الفيوم

18. عبد الله سلطان عطوة علي الفيوم

19. عبد الله شعبان عيد هليل الفيوم

20. عبد الله عبد التواب عباس السيد الفيوم

21. عبد الله عبد المنعم عبد المقصود حسن الفيوم

22. عبد الله عبد الهادي سيد عبد العزيز الفيوم

23. عبد الله فرج عبد الله عبد الغني الفيوم

24. عبد الله فرحات عبد الرحمن الأسمر الفيوم

25. عبد الله محسن محمد مجاهد الفيوم

26. عبد الله محمد عبد الله محمد الفيوم

27. عبد الله محمد عطية مقبول الفيوم

28. عبد الله محمد علي صالح الفيوم

29. عبد الله محمود محمد علي الفيوم

30. عبد الله مرزوق ربيع علي الفيوم

31. عبد المجيد أحمد عبد المجيد محمد الفيوم

32. عصام الصايم محمد عبد المطلب الفيوم

33. عطية محمد عبد العليم محمد الفيوم

34. علي جمال صلاح علي الفيوم

35. علي رمضان محمد محمود سالم الفيوم

36. علي علواني علي الفيوم

37. علي فتحي محمد عويس الفيوم

38. علي محمود محمد شعبان الفيوم

39. علي مصطفى محمد سيف النصر الفيوم

40. علي هود عثمان نصر الفيوم

41. عمار أحمد السيد عبد الله الفيوم

42. عمار محمد أمين أحمد الفيوم

43. عمر حامد محمد عبد القوي الفيوم

44. عمر حسين محمود حمزة الفيوم

45. عمر رجب كامل محمد الفيوم

46. عمر كمال خميس محمود صابر الفيوم

47. عمرو أبو السعود رمضان عبد الرازق الفيوم

48. عمرو أحمد بغيض عبد اللطيف الفيوم

49. عمرو أحمد عبد المولى عبد الجواد الفيوم

50. عيسى رمضان مصطفى دياب الفيوم

51. محمد عبد الله السيد أحمد الدسوقي الإسكندرية

52. محمد غريب عبد الراضي الإسكندرية

53. محمد فتحي السيد إسماعيل الإسكندرية

54. محمد محمد محمود محمد الإسكندرية

55. محمد محمود سليمان محمد الإسكندرية

56. محمد مصطفى أحمد عبد الفتاح الشرقاوي الإسكندرية

57. محمد مصطفى شحات محمد الإسكندرية

58. محمد مصطفى عبد الرازق داود الإسكندرية

59. محمد مصطفى محمد نصار الإسكندرية

60. محمود أحمد تايب عبد العال الإسكندرية

61. محمود خميس حامد عبد الكريم هندي الإسكندرية

62. محمود عبد الحميد محمود عبد الحميد الإسكندرية

63. محمود عبد الستار فرج السيد الإسكندرية

64. محمود عبد الغني محمود عبد الغني خليفة الإسكندرية

65. محمود عبد الفتاح محمود عليوة الإسكندرية

66. محمود علي محمود علي الإسكندرية

67. محمود عوض الله محمد عوض الله الإسكندرية

68. محمود محمد سعد محمد الإسكندرية

69. محمود محمد قطب عبده الدماطي الإسكندرية

70. محمود محمد محمود عبده الإسكندرية

71. محمود مصطفى عبد الرزق داود الإسكندرية

72. محمود مصطفى محمود عبد العال الإسكندرية

73. مختار محمد أحمد محمد الإسكندرية

74. مشهور طه علي سنوس الإسكندرية

75. مصطفى بدر علي خطاب الإسكندرية

76. مصطفى حسن السيد أحمد سليمان الإسكندرية

77. مصطفى سيد أحمد محمد سيد أحمد زارع الإسكندرية

78. مصطفى كامل محمد حسن الإسكندرية

79. مصطفى محمود السيد غازي الإسكندرية

80. مصطفى محمود بسيوني الصياد الإسكندرية

81. مصطفى محمود محمد عبد الله الإسكندرية

82. معاذ السيد عبد المنعم عبد العال الإسكندرية

83. موسى عبد الرحيم موسى محمد المراغي الإسكندرية

84. ناجي أسامة بحيري الإسكندرية

85. وليد عبد المنعم عبد الحفيظ أبو فية الإسكندرية

86. ياسين سعد محمد أبو زيد الملاح الإسكندرية

87. يوسف إبراهيم رضوان السيد الإسكندرية

88. أشرف رجب محمد عبد اللطيف المنيا

89. أشرف محمد عزيز عبد العظيم أحمد المنيا

90. أشرف مختارمحمد علام المنيا

91. أيمن إبراهيم محمد جابر المنيا

92. أيمن إبراهيم محمود عبد القادر المنيا

93. أيمن ناجي محمد شحاتة المنيا

94. إيهاب أحمد عبد التواب أحمد المنيا

95. بكر أحمد محمد أحمد المنيا

96. بلال محمد طاهر طه توني المنيا

97. جمال عبد الحميد راغب إسماعيل المنيا

98. جمعة شادي محمد حفيظ المنيا

99. حازم عبد الله علي المنيا

100. حجازي أحمد علي المنيا

101. حسام حسب الله محمد محمد المنيا

102. حسام نجاح كمال راغب المنيا

103. حسن حسين عبد الرحيم حسن المنيا

104. حسن حماد محمد مرسي المنيا

105. حسن رشدي نبيه محمد المنيا

106. حسن ماهر علي مهني إبراهيم المنيا

107. حسن محمد عاشور المنيا

108. حسن محمد عبد الله أحمد المنيا

109. حسن محمود حسن محمود المنيا

110. حسني مبارك فؤاد عبد القادر المنيا

111. حسين أحمد حسين أحمد المنيا

112. الحسين أحمد محمد محمود المنيا

113. حسين ربيع أبو زيد رمضان المنيا

114. حسين ربيعي إبراهيم صديق المنيا

115. حسين زكي الدرملي محمد المنيا

116. الحسين شعبان أحمد محمد المنيا

117. حسين عبد الحي كامل عبد الله المنيا

118. حسين عشري عثمان عبد الحافظ المنيا

119. الحسين فاروق عبد الله حسن المنيا

120. حسين ناجح حسين بدوي المنيا

121. حمادة حسانين عبد السميع أحمد المنيا

122. حمادة حمدي فخري أحمد المنيا

123. حمادة علي عبد العظيم علي المنيا

124. حمادة فوزي عبد الجواد محمد المنيا

125. حمادة فولي سليمان عبد الستار المنيا

126. حمادة محمد عبد العظيم عبد الله المنيا

127. حمادة محمد كيلاني حسان المنيا

128. حمادة محمد محمد عبد المجيد المنيا

129. حمادة يحي محمود سالم المنيا

130. حمدي أحمد حمدي محمد المنيا

131. حمزة حربي حشمت عبد الغني المنيا

132. خالد أحمد راضي صايم المنيا

133. خالد جمال محمود عبد الرازق المنيا

134. خالد حسين توفيق عبد العليم المنيا

135. خالد محمود معتمد عبد الجيد المنيا

136. خالد محمود يوسف محمود المنيا

137. دياب حنفي محمد أحمد المنيا

الخميس 17/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. فاروق معوض عبد المجيد محمد الفيوم

2. فتحي سيد فتحي الفيوم

3. فضل حسن فضل سعودي الفيوم

4. القاسم عبد الفتاح بيومي عبد الحميد الفيوم

5. محمد أحمد محمود حسن محمود الفيوم

6. محمد أيمن محمد محمد الفيوم

7. محمد جمال أحمد إبراهيم الفيوم

8. محمد جمال بكري عبد اللطيف الفيوم

9. محمد جمال عاشور عبد الفضيل عطا الفيوم

10. محمد جمال محمد إبراهيم الفيوم

11. محمد جمال ممدوح نعاس الفيوم

12. محمد جمعة عبد المجيد عبد الرازق الفيوم

13. محمد جمعة محمد عبد المولى الفيوم

14. محمد جودة عبد الرازق حميدة الفيوم

15. محمد حامد أحمد محمد الفيوم

16. محمد حسن محمد أبو بكر الفيوم

17. محمد ربيع عبد الكريم حسن الفيوم

18. محمد رجب طه عبد الحميد الفيوم

19. محمد رجب عبد الحميد عبد الحكم الفيوم

20. محمد رجب عويس خليل الفيوم

21. محمد رمضان عبد الله محمود الفيوم

22. محمد رمضان معبد عبد الوهاب الفيوم

23. محمد سلطان عبد الجواد حسن شيحة الفيوم

24. محمد سيد محمد إبراهيم الفيوم

25. محمد سيد محمد حسين الفيوم

26. محمد شحاتة بشير عوض الفيوم

27. محمد صابر محمد سيد الفيوم

28. محمد صفوت محمد بدر الفيوم

29. محمد ضياء بخيت إبراهيم الفيوم

30. محمد عادل متولي ناصف الفيوم

31. محمد عبد التواب مطاوع السيد الفيوم

32. محمد عبد المعتمد عبد الله أيوب الفيوم

33. محمد عبد الناصر صالح عبد العزيز الفيوم

34. محمد علي خميس علي الفيوم

35. محمد علي عويس علي الفيوم

36. محمد علي محمد محمد الفيوم

37. محمد عماد محمد عيد الفيوم

38. محمد عويس قرني عطا الله الفيوم

39. محمد عيد سعد علي الفيوم

40. محمد عيسوي إبراهيم عيسوي الفيوم

41. محمد فرج عبد الله الفيوم

42. محمد كارم جمال أحمد الفيوم

43. محمد كمال عبد العزيز أمين الفيوم

44. محمد كمال عبد المقصود مرسي الفيوم

45. محمد محمود أحمد عبد الغفار الفيوم

46. محمد محمود عبد الحميد عبد العزيز الفيوم

47. محمد محمود محمد أحمد الفيوم

48. محمد مصطفى سليمان مصطفى الفيوم

49. محمد ناجح قرني أحمد الفيوم

50. محمد ياسر شعبان أحمد الفيوم

51. دياب عقيلة دياب أمين المنيا

52. راشد خالد محمد محمد المنيا

53. ربيع أحمد محمد عنبر المنيا

54. ربيع ضاحي شاهر توني المنيا

55. ربيعي ممدوح جارحي حسان المنيا

56. رجب جابر محمد علي المنيا

57. رجب عاطف منصور مبروك المنيا

58. رجب عبد الله إبراهيم أحمد المنيا

59. رجب محمد أحمد المنيا

60. رضا صابر عبد الغني المنيا

61. رضا طلعت إبراهيم معتوق المنيا

62. رضا عبد العزيز محمد محمد المنيا

63. رضا محمد عبد الله عيسى المنيا

64. رمضان راضي محمد محمود المنيا

65. رمضان عبد الحميد همام المنيا

66. رمضان عيد كامل جمعة المنيا

67. ريان عدلي محمد محمد المنيا

68. سعودي جمعة عبد النبي سالم المنيا

69. سعيد عبد التواب محمود تهامى المنيا

70. سلطان حسن علي حسن المنيا

71. سليمان محمد كامل حسونة المنيا

72. سيد رضا السيد أحمد يونس المنيا

73. سيد عاطف عبد البديع بدر المنيا

74. شحاتة جمال شحاتة محمود حسين المنيا

75. شريف عرفة أحمد عبد الوهاب المنيا

76. شعبان لطفي عبد الشافي المنيا

77. شعبان محمد عبد العزيز عبد المحسن المنيا

78. شهاب محمد حسن عبد البصير المنيا

79. صابر أحمد عبد الفضيل محمد المنيا

80. صادق محمد صادق محمد المنيا

81. صفوت مخلوف محمد خلف المنيا

82. صلاح أحمد علي حسن المنيا

83. صلاح محمد عبد الحميد حسن المنيا

84. ضياء الدين جمال عبد الرازق المنيا

85. ضياء فتحي محمد أحمد المنيا

86. ضياء نبيل صلاح عثمان المنيا

87. طارق إبراهيم أحمد أمين المنيا

88. طارق زكريا محمود إسماعيل المنيا

89. طاهر نبيل صلاح عثمان المنيا

90. طه ربيع عبد الحميد محمد المنيا

91. طه عمران أحمد محمد المنيا

92. طه مساعد مناع خضير المنيا

93. طه مصطفى محمد إبراهيم المنيا

94. طه مصطفى محمد حسن المنيا

95. طه هلال خليفة ابو بكر المنيا

96. عادل أحمد عمر عبد العاطي المنيا

97. عاشور عبد المالك عليان إسماعيل المنيا

98. عاصم ربيع حسن عبد المجيد المنيا

99. عاصم شوكت دياب مخلوف حسين المنيا

100. عاطف محمد حسين محمد المنيا

الأحد 20/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. محمود أحمد عبد المقصود محمد الفيوم

2. محمود أحمد عبد المنجي عبد المجيد الفيوم

3. محمود أحمد عيسوي مرزوق الفيوم

4. محمود السيد علي معوض الفيوم

5. محمود جمعة عبد الله عبد الواحد الفيوم

6. محمود حمدي سليم عبد الحميد الفيوم

7. محمود خميس السيد عطوة الفيوم

8. محمود رجب محمود بدوي الفيوم

9. محمود سمير أحمد محمد الفيوم

10. محمود شعبان عبد الخالق محمود الفيوم

11. محمود عبد العظيم علي عبد الحميد الفيوم

12. محمود عبد المنعم محمود حمد الفيوم

13. محمود عبد النبي خليفة عثمان الفيوم

14. محمود عويس سيد عويس الفيوم

15. محمود قطب إبراهيم علي الفيوم

16. محمود مجدي رجب رمضان الفيوم

17. محمود محمد عبد الدايم نبوي الفيوم

18. محمود ناصر رمضان عبد الصمد الفيوم

19. مصطفى أحمد عبد الباقي عبد الرحمن الفيوم

20. مصطفى أحمد مرزوق إسماعيل الفيوم

21. مصطفى جمعة عيد نصر الفيوم

22. مصطفى حمدي حسن سيد الفيوم

23. مصطفى عيد عشري عبد الرحمن الفيوم

24. مصطفى فتحي رمضان عبد الجيد الفيوم

25. مصطفى محمد محمد عبد الغني الفيوم

26. مصطفى محمد محمد عمار الفيوم

27. مصطفى محمود عبد التواب محمد الفيوم

28. معاذ حمدي عبد الحميد درويش الفيوم

29. معاوية قرني محمود متولي الفيوم

30. مغني جمعة محمد سالم الفيوم

31. ممدوح سالم عبد الجيد محمد الفيوم

32. ممدوح محمود جنيدي فرج الفيوم

33. هاشم أحمد محمود شافعي الفيوم

34. هشام عبد التواب هلباوي السيد الفيوم

35. هيثم علي طه محمد الفيوم

36. هيثم يحيى عبد الحميد عبد الرحمن الفيوم

37. ياسر فتحي حلبي عبد الله الفيوم

38. عامر جمال سعد إبراهيم المنيا

39. عامر عاشور علي بخيت المنيا

40. عامر فتحي عبد الظاهر علي المنيا

41. عبد البديع صبري عبد البديع شحاتة المنيا

42. عبد التواب فخري عبد المجيد نصر المنيا

43. عبد الجواد عيد عبد الجابر علي المنيا

44. عبد الجواد محمد محمود محمد المنيا

45. عبد الحليم أحمد عبد الرحيم عبد الحليم المنيا

46. عبد الحميد صابر عبد الحميد سليم المنيا

47. عبد الحميد عبد التواب عبد الستار محمد المنيا

48. عبد الخالق سنوسي عبد الخالق عبد الحي المنيا

49. عبد الرازق عبد الصمد محمد عبد الرازق المنيا

50. عبد الراضي فولي موسى خليل المنيا

51. عبد الرحمن أحمد عبد الله رشوان المنيا

52. عبد الرحمن أحمد محمد عبد العزيز المنيا

53. عبد الرحمن أسامة عبد المجيد سيد المنيا

54. عبد الرحمن بسيوني محفوظ توفيق المنيا

55. عبد الرحمن جمال بكير أحمد المنيا

56. عبد الرحمن حسن أحمد أبو اليزيد المنيا

57. عبد الرحمن سيد زكي مصطفى المنيا

58. عبد الرحمن صالح سليم عبد الوهاب المنيا

59. عبد الرحمن علي إبراهيم علي المنيا

60. عبد الرحمن محمد عبد اللطيف دياب المنيا

61. عبد الرحمن محمد عبد الله مهني المنيا

62. عبد الرحمن محمد عبد الوهاب أحمد المنيا

63. عبد الرحمن محمود علي المنيا

64. عبد الرحمن نادي عبد التواب محمد المنيا

65. عبد الرحمن وائل عز الدين عبد العال أحمد المنيا

66. عبد العزيز إبراهيم يونس عبد العزيز المنيا

67. عبد العزيز أحمد عبد العزيز عبد الباقي المنيا

68. عبد العظيم محمد عبد العظيم عبد السند المنيا

69. عبد الغني عمران أحمد عبد الغني المنيا

70. عبد الغني محمد محمود علي المنيا

71. عبد الفتاح شحاتة محمد كامل المنيا

72. عبد اللاه عبد العظيم محمد محمد المنيا

73. عبد اللطيف ضاحي عبد الحميد عبد اللطيف المنيا

74. عبد اللطيف محمود سيد محمد المنيا

75. عبد الله أحمد صبره أحمد المنيا

76. عبد الله أحمد محمد عبد الغني المنيا

77. عبد الله السيد قطب خليفة المنيا

78. عبد الله بسيوني محفوظ توفيق المنيا

79. عبد الله جابر محمد عبد الحليم المنيا

80. عبد الله جمال بكير أحمد المنيا

81. عبد الله جمال عبد الله عبد الرحيم المنيا

82. عبد الله خالد بكير أحمد المنيا

83. عبد الله سعد محمود محمد المنيا

84. عبد الله صابر عبد اللاه قطب المنيا

85. عبد الله عباس عبد العزيزأحمد المنيا

86. عبد الله علي عبد الوهاب محمد المنيا

87. عبد الله عوني محمود محمد المنيا

الاثنين 21/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. عبد الله محمد عبد الله حيدر المنيا

2. عبد الله محمد عبد الوهاب أحمد المنيا

3. عبد المنعم رجب جمعة عبد القادر المنيا

4. عبد الناصر أحمد محمد عبد العظيم المنيا

5. عبد الوهاب حمدي علي عبد الوهاب المنيا

6. عز العرب محمد علي أحمد المنيا

7. عزيز جمال عزيز عبد اللطيف المنيا

8. عشم هلال عبد الله حسانين المنيا

9. عصام محمد محمد عبد القادر المنيا

10. عصام نادي عبد النعيم محمد المنيا

11. علاء جمال سليمان عبد الباري المنيا

12. علاء زناتي عيد محمد المنيا

13. علاء عبد العزيز عيد المنيا

14. علاء محمد عبود سليم المنيا

15. علاء يحيى علي عباس المنيا

16. علي أحمد علي عبد الباقي المنيا

17. علي حجازي محمد علي المنيا

18. علي ربيع جمعة عبد الجابر المنيا

19. علي رضا علي محمد المنيا

20. علي عبد العزيز علي عبد الرحمن المنيا

21. علي محمد إبراهيم صديق المنيا

22. علي محمد عثمان أحمد المنيا

23. علي محمد عمر عبد الكافي المنيا

24. علي محمود حسين السيد المنيا

25. علي نادي عبد الرحمن إبراهيم المنيا

26. علي هاشم عبد العزيز سيد المنيا

27. عماد رشاد عبد الحليم يوسف المنيا

28. عمر إبراهيم صابر حسين محمد المنيا

29. عمر بسيوني محفوظ توفيق المنيا

30. عمر رمضان عباس إبراهيم المنيا

31. عمر شادي كيلاني عثمان المنيا

32. عمر طه محمد أحمد المنيا

33. عمر كمال عبد الباقي عبد الله توني المنيا

34. عمر محمد أحمد حسين المنيا

35. عمر محمد رمضان محمد المنيا

36. عمر محمد شعبان عبد المحسن المنيا

37. عمر محمد عبد العال رزق عمر المنيا

38. عمر محمود علي محمود المنيا

39. عمر نصر الدين محمد أحمد المنيا

40. عمرو رضا عبد الجواد علي المنيا

41. عمرو علي عبد العزيز محمد المنيا

42. عمرو محمد عبد العظيم علي المنيا

43. عمرو هاشم عبد العزيز سيد المنيا

44. فتحي ناجح إبراهيم حسن المنيا

45. كامل أحمد محمد محمد حرب المنيا

46. كرم علواني رمضان علي المنيا

47. كريم عزام لطفي عبد الموجود المنيا

48. كريم محمد عبد الحميد مهني المنيا

49. كمال صابر زغلول المنيا

50. كمال صابر زغلول محمد المنيا

الثلاثاء 22/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. مالك محمود حسن علي المنيا

2. مبارك خالد عاطف مبارك المنيا

3. مجدي محمد أبو زيد محمد المنيا

4. محدد مفتاح عبد الحكيم محمد المنيا

5. محسن عاشور علي بخيت المنيا

6. محمد سيد زكي مصطفى المنيا

7. محمد إبراهيم محمد محمد المنيا

8. محمد إبراهيم ياسين حسين المنيا

9. محمد أبو بكر كامل أبو بكر المنيا

10. محمد أحمد رشدي محمد المنيا

11. محمد أحمد عباس عمار المنيا

12. محمد أحمد عبد الجواد حسين المنيا

13. محمد أحمد عبد الحفيظ محمد المنيا

14. محمد أحمد عبد العليم محمد المنيا

15. محمد أحمد علي أحمد المنيا

16. محمد أحمد عمر مصطفى المنيا

17. محمد أحمد لطفي كامل إبراهيم المنيا

18. محمد إسماعيل عبد المعبود زيادي المنيا

19. محمد أنور عبد الحفيظ منصور المنيا

20. محمد أنور محمد طلبة المنيا

21. محمد بدر حشمت عبد العزيز المنيا

22. محمد جمال سعد محمد المنيا

23. محمد جمال عبد الحفيظ خميس المنيا

24. محمد جمال عبد الوهاب حسانين المنيا

25. محمد جمعة عبد الله حسن المنيا

26. محمد حسين علي حسين المنيا

27. محمد حسين قرني محمد المنيا

28. محمد خالد عاطف مبارك المنيا

29. محمد خلف عبد المحسن المنيا

30. محمد خلف عثمان حسن المنيا

31. محمد خميس عبد اللطيف علي المنيا

32. محمد ربيع محمد مرسي المنيا

33. محمد رجب سعد محمد المنيا

34. محمد رجب عبد العزيز المنيا

35. محمد رجب محمد ربيع عبد الرحمن المنيا

36. محمد رضا محمود شحاتة المنيا

37. محمد رفعت عبد البديع المنيا

38. محمد رمضان عبد الرحمن حسين المنيا

39. محمد رمضان عبد النعيم عبد العظيم المنيا

40. محمد سعد عبد الله عبد العزيز المنيا

41. محمد سعداوي رجب علي المنيا

42. محمد سيد محمود السيد المنيا

43. محمد شحاتة أحمد خليل المنيا

44. محمد شحاتة عبد الحميد إبراهيم المنيا

45. محمد شعبان حسن شحاتة المنيا

46. محمد شعبان شحاتة عفيفي المنيا

47. محمد شكر محمود شاكر المنيا

48. محمد صابر خيري عبد الباقي المنيا

49. محمد صافي علي إبراهيم المنيا

50. محمد صلاح الدين علي عبد العليم المنيا

الأربعاء 23/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. محمد ضياء عمر عبد الظاهر المنيا

2. محمد طلعت عيسى أحمد المنيا

3. محمد عادل علي عبد المجيد المنيا

4. محمد عاطف عبد الحميد عبد العليم المنيا

5. محمد عاطف فتحي عبد الصالحين المنيا

6. محمد عبد الجواد عبد الرحمن محمد المنيا

7. محمد عبد الرحيم علي عبد الرحيم المنيا

8. محمد عبد العظيم محمد علي المنيا

9. محمد عبد اللاه نادي محمد عبد الكريم المنيا

10. محمد عبد الله حفظي حسن المنيا

11. محمد عبد الله محمد عبد الرحمن المنيا

12. محمد عبد الله موسى محمد المنيا

13. محمد عبد المحسن مصطفى عبد المحسن المنيا

14. محمد عبد الناصر أنور محمد المنيا

15. محمد عبد الناصر نور محمد المنيا

16. محمد عربي فوري عبد الكريم المنيا

17. محمد علي سيد عبد المقصود المنيا

18. محمد علي عبد الدائم علي المنيا

19. محمد عمر إبراهيم حسين المنيا

20. محمد عمر محمود إبراهيم المنيا

21. محمد عوني فاروق المنيا

22. محمد عيد عبد العزيز المنيا

23. محمد فتحي عبد الرحمن عبد الكافي المنيا

24. محمد فتحي عبد اللاه سيد المنيا

25. محمد فولي عبد البديع المنيا

26. محمد كمال علي محمد المنيا

27. محمد لولي عبد الله مرسي المنيا

28. محمد محمود كامل علي المنيا

29. محمد محمود محمد عبد الجواد المنيا

30. محمد محيي عبد الوهاب محمد المنيا

31. محمد مخلوف محمد عبد السلام المنيا

32. محمد مخيمر عبد الحميد عبد الحكيم المنيا

33. محمد مرزوق عيسى مرزوق المنيا

34. محمد مكرم زكي عبد الله المنيا

35. محمد ممدوح عبد الصبور حسان المنيا

36. محمد ممدوح محمد محمود المنيا

37. محمد نادي سعد محمد المنيا

38. محمد نادي عبد الحسيب علي المنيا

39. محمد نبيل محمد محمد المنيا

40. محمد نور الدين شحاتة محمد المنيا

41. محمد يسري عبد الحميد عبد الباسط المنيا

42. محمود أحمد أحمد علي المنيا

43. محمود أحمد حسين إسماعيل المنيا

44. محمود أشرف عمر إبراهيم المنيا

45. محمود توني أحمد محمد المنيا

46. محمود جابر محمد علي المنيا

47. محمود جمال أبو الليل محمد المنيا

48. محمود سمهان يوسف محرم المنيا

49. محمود شبل محمد محمد المنيا

50. محمود شداد عبد العظيم حسن المنيا

الخميس 24/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. محمود صالح اسلمان عبد النبي المنيا

2. محمود صالح عبد الغني محمد المنيا

3. محمود صالح ماضي السيد المنيا

4. محمود عبد العزيز سيد عبد العزيز المنيا

5. محمود عبد الله أحمد راغب المنيا

6. محمود عبد المجيد محمد أحمد المنيا

7. محمود عثمان محمد خليل المنيا

8. محمود عصام محمود محمد المنيا

9. محمود عمر محمد عمر المنيا

10. محمود عمر محمود إبراهيم حسن المنيا

11. محمود عيد أنور برديسي المنيا

12. محمود فاروق رياض عبد النعيم المنيا

13. محمود فرغلي صدقي محمد المنيا

14. محمود فرغلي عبد الباقي محمد المنيا

15. محمود محمد أحمد محمد المنيا

16. محمود محمد السيد محمد عكاشة المنيا

17. محمود محمد حسين إمام المنيا

18. محمود محمد صالح محمد المنيا

19. محمود محمد طايع عبد الرحيم المنيا

20. محمود محمد عبد الجواد محمد المنيا

21. محمود محمد عبد الحميد سلامة المنيا

22. محمود محمد عبد الحميد علام المنيا

23. محمود محمد عبد الرحمن عبد الستار المنيا

24. محمود محمد عبد العزيز محمود المنيا

25. محمود ناجي عبود سليم المنيا

26. مختار كمال حسن سعيد المنيا

27. مختار محمود محمد عبد الجواد المنيا

28. مدحت فوزي حسني المنيا

29. مدين محمد ياسر فاروق المنيا

30. مصطفى أحمد سيد سليمان المنيا

31. مصطفى أحمد لطفي كامل المنيا

32. مصطفى أحمد محمد أحمد المنيا

33. مصطفى إسماعيل محمد عبود المنيا

34. مصطفى حسين محمد حسن المنيا

35. مصطفى حمدي عبد الحميد خليفة المنيا

36. مصطفى خلف سعيد يوسف المنيا

37. مصطفى ربيع إبراهيم طلبة المنيا

38. مصطفى رضا عبد العزيز محمد المنيا

39. مصطفى رمضان سليمان خليفة المنيا

40. مصطفى شحاتة عبد الحميد إبراهيم المنيا

41. مصطفى شحاتة علي خلف الله المنيا

42. مصطفى عبد الباسط محمد عبد الوهاب المنيا

43. مصطفى عبد الحميد حسن خليل المنيا

44. مصطفى عبد السند عبد الحميد عبد السند المنيا

45. مصطفى عبد العال عبد اللطيف بريقع المنيا

46. مصطفى عزت محمود أحمد المنيا

47. مصطفى علي محمد علي سليمان المنيا

48. مصطفى عيد عبد المهيمن عباس المنيا

49. مصطفى عيد محمود عامر المنيا

50. مصطفى فاروق محمد عبد الرحيم المنيا

الأحد 27/3/2022م:

م الاسم المديرية

1. مصطفى فتح الله عبد العزيز فرج المنيا

2. مصطفى كامل محمد عمار المنيا

3. مصطفى لطفي عبد البر عبد القادر المنيا

4. مصطفى محفوظ عبد الشافي أحمد المنيا

5. مصطفى محمد عبد اللطيف دياب المنيا

6. مصطفى محمد عبد الوهاب محمد المنيا

7. مصطفى محمد فوزي عبد العزيز المنيا

8. مصطفى محمود أنور عمران المنيا

9. مصطفى محمود سعد عبد العزيز المنيا

10. مصطفى محمود محمد عبد الجواد المنيا

11. مصطفى ممدوح رمضان محمد المنيا

12. معتصم أحمد حسين إسماعيل المنيا

13. مؤمن بكر طه عبد البصير المنيا

14. مؤمن عبيد شوقي محمد سليم المنيا

15. مؤمن محمود فتحي أحمد المنيا

16. نصر الدين حسين عبد السميع حسن المنيا

17. نوح سيف النصر علي عيسى المنيا

18. نور الدين صابر محمد جابر المنيا

19. نور الدين محمود شحاتة عبد الحفيظ المنيا

20. هارون أحمد محمد أحمد المنيا

21. هارون محمد ناجي محمد المنيا

22. هاشم عبد الله هاشم عبد الرحمن المنيا

23. هاني ناجي عبود سليم المنيا

24. هواري محمد ماهر فارس عثمان المنيا

25. وائل شبعان أحمد حسين المنيا

26. وائل شعبان إبراهيم حسين محمد المنيا

27. وحيد محمود عبد الله إبراهيم المنيا

28. وليد أحمد الهلالي رياض عبد الوهاب المنيا

29. وليد حمدي صدقي محمد المنيا

30. وليد رجب مصطفى أحمد المنيا

31. وليد صالحين محمد عبد العليم المنيا

32. وليد محمد محمد صاوي المنيا

33. ياسر خالد بكير أحمد المنيا

34. ياسر محمد توفيق حمزة المنيا

35. يحيى صابر عبد الصبور عبد الرحمن المنيا

36. يحيى صدقي محمد فرج المنيا

37. يحيى عبد الحميد عبد الجواد المنيا

38. يحيى عبد الرشيد عبد الحسيب عبد الرشيد المنيا