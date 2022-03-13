شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبلة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 701 ) مسجد، منها ( 591 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 110 ) مساجد صيانة وترميمًا .
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
مديرية أوقاف المنيا
1.الفتح – عزبة المنصورة – طمبدي- مغاغة
مديرية أوقاف بني سويف
2.إسماعيل عوض – عزبة حميدة - الواسطى
3.الإيمان – صفط الشرقية - الواسطى
4.أبو الديار – الصعايدة مازورة
5.الكبير – الشيخ عابد - سمسطا
مديرية أوقاف المنوفية
6.الغربي – زاوية رازين - مركز منوف
7.الفتوح – كوم الضبع - الباجور
مديرية أوقاف البحيرة
8.أبو النور الشرقي – قرية أبو النور - النوبارية
مديرية أوقاف الجيزة
9.الصحابة – قرية موسى – أطفيح
مديرية أوقاف الإسماعيلية
10.أبو ستيت – عين غصين - فايد
مديرية أوقاف كفر الشيخ
11.عمار بن ياسر – عزبة عبد المطلب - الحامول
12.حسن عبد الكريم – الأوقاف المستجده – قلين
مديرية أوقاف الفيوم
13.حمدي هلال – الجورين – طامية
مديرية أوقاف مطروح
14.السلام- أم الرخم
مديرية أوقاف الغربية
15.الكبير – كتامة - بسيون
مديرية أوقاف الشرقية
16.الهداية – عزبة علي باشا- شبرا النخلة – بلبيس
مديرية أوقاف الإسكندرية
17.الوفاء الكبير – ك 62 إسكندرية القاهرة الصحراوي – قرية الوفاء والأمل – العامرية ثان
مديرية أوقاف أسوان
18.الشهداء منطقة المعمارية – مدينة البصيلية – مركز إدفو
مديرية أوقاف القليوبية
19.الإيمان - العبور
مديرية أوقاف أسيوط
20.النور أبو كريم - ديروط
21.الأشراف – ببلاو - ديروط