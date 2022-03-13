شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بالكنيسة الأرثوذكسية تنظم مؤتمر شمال الصعيد عن مفهوم الرجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس، أمس، مؤتمر الثاني لعام 2022 لقطاع شمال الصعيد بعنوان "وَطَلَبْتُ مِنْ بَيْنِهِم رَجُلًا" (حز ٢٢: ٣٠)، فى بيت مار مينا للمؤتمرات بمنهري.

وتضمن المؤتمر محاضرة للأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص بعنوان "أسباب تشوه مفهوم الرجولة" حيث حضر القمص أبرآم إميل مقرر لجنة المرأة ومجموعة من كهنة إيبارشية أبو قرقاص.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، صباح أمس القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك البحرى، وعقب صلاة الصلح رسم 23 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة أغنسطس.

وعقب القداس شهد نيافته حفل تخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام بالكنيسة، البالغ عددهم، 85 خادم وخادمة.