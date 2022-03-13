شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: تسجيل مصر ضمن الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه تم تسجيل مصر ضمن الدول التى تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة طبقاً لقواعد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مما يساعدنا على التصدير.

وأضاف سليمان : نحن على أعتاب الوصول للإكتفاء الذاتي من الاإنتاج الداجني وحققنا إكتفاء من بيض المائدة ولدينا العديد من الفرص التصديرية للخارج .

وأكد سليمان، أن توفير الأعلاف الآمنة لتحقيق إنتاج عالي يتم من خلال التفتيش الفجائي وسحب عينات لتحليلها من قبل اللجان المسئولة ، موضحا أننا نهتم بتصنيع أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية ومصنعة داخل مكان مرخص ومضمون ، في البداية كنا نرصد العديد من المخالفات على يد لجان التفتيش الفجائي ولكنها قلت كثيراً ولا تتعدى 5, % من إجمالي الصناعة.

وأوضح سليمان، أن وزارة الزراعة بروتوكولات لتوفير الدعم الفني والمالي لرفع كفاءة عنابر تربية الدواجن لصغار المربيين وتحويلها من النظام المفتوح للمغلق ، مشير الى أن نظام التربية المغلق له العديد من المزايا أهمها مضاعفة عدد الطيور المرباه وزيادة عدد دورات التربية وقلة نسبة النفوق ، وللتواصل المباشر مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب 01558626681 .