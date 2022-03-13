شكرا لقرائتكم خبر عن الصحيفة الرسمية بالكويت: ‎67 مستشاراً مصرياً جديداً ينضمون إلى القضاء الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الجريدة الرسمية بدولة الكويت «الكويت اليوم» في عددها الذي يصدر غدا مرسوما يقضي بتعيين 67 مستشاراً مصرياً جديدا في القضاء الكويتي وذلك للمساهمة في زيادة الخبرات واستمرارًا للتعاون القضائي بين البلدين.

وتضمن المرسوم تعيين 9 مستشارين في محكمة التمييز، و33 في محكمة الإستئناف، و14 مستشاراً في نيابة التمييز و9 في النيابة العامة، على أن تسري التعيينات المنصوص عليها من تاريخ وصولهم الى الكويت.

وبحسب المرسوم يعين 9 مستشارين في محكمة التمييز وهم: محمد عبدالهادي محمود جاد، عصام محمد احمد عبدالرحمن، إيهاب سعيد احمد البنا، ياسر جميل عبدالعليم محمد، محسن محمود محمد أحمد البكري، جاد محمد عبدالمجيد مبارك، ومحمد سراج الدين محمد السكري، وأحمد فاروق عبدالرحمن سيد أحمد، و مراد عبدالصبور عبدالرحيم زناني.

ونص المرسوم على تعيين 33 مستشاراً في محكمة الإستئناف من بينهم : أحمد محمد لطفي الشحات، ياسر عريف سليمان أبوعقيله، محمد عبدالحميد جاد النبوي، أحمد محمود زكي عبدالله محروس، ووحيد رفعت علي محمد، سمير محمد علي عطية، خالد عبدالعزيز محمد السيد العدوي، طارق جاد المتولي علي، إيهاب احمد علي البنا، احمد محمد كامل احمد، أيمن عبدالقادر أحمد الجمال، أيمن رمضان محمد إبراهيم، محمد عيسى محمد إمام فخر، طارق أحمد عبدالمغني غنيم، محمود سيد محمود يوسف ، مدحت عبدالله عبدالله منصور.

كما تضمن المرسوم تعيين 14 مستشاراً في نيابة التمييز، وأخيرا شمل المرسوم تعيين 9 مستشارين في النيابة العامة .