شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة يختتم جولته بتفقد 4 مستشفيات في الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، وذلك اليوم السبت، خلال جولته الميدانية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجه الوزير الشكر لكافة القائمين على تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مثمناً مجهوداتهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد الوزير كافة أقسام المجمع والتي تضم ( القسم الداخلي، الرعايات المركزة والمتوسطة، العمليات، قسم القلب ووحدة القسطرة القلبية، وغرف الإقامة الفندقية)، لافتاً إلى أن المجمع يضم 423 سرير ( 285 سرير داخلي، و 63 سرير رعاية مركزة، و 14 سوير عمليات، و22 سرير حضانة، و 33 سرير بالعيادات الخارجية).

واطمأن الوزير خلال جولته بالمجمع على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث قدم المجمع منذ انطلاق المنظومة وحتى الآن أكثر من 680 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين، فضلاً عن تجهيز وتحضير وحدة لزراعة الكبد بالمجمع.

وخلال تفقده لمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، حرص الوزير على الاستماع للمرضى من متلقي الخدمة الطبية بالمركز للتأكد من رضاهم عن الخدمات المُقدمة لهم، مؤكداً العمل الدائم لتذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن المركز يضم 12 صالة غسيل كلوي بسعة 74 سرير، حيث يتردد على المركز بانتظام 348 مريض كلى شهرياً، بواقع 4200 جلسة غسيل كلوي شهرياً، لافتاً إلى استحداث الغسيل الكلوي للأطفال بالمركز.

وأكد الوزير على جودة كافة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين من خلال جميع المستشفيات ومراكز الصحة ووحدات طب الأسرة بالمحافظة، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه بمحافظة الإسماعيلية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يعد إنجازاً ضخماً ونموذجاً يحتذى به في باقي المحافظات، مؤكداً دعم القيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم أفضل رعاية وخدمة صحية للمواطنين.

تضمنت الزيارة استماع الوزير إلى مطالب أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، حيث طالبوا بإنشاء مستشفى متخصص لأورام الأطفال، وأخرى للسموم، وخدمات الصحة النفسية، وذلك وفقًا لمتطلبات واحتياجات أبناء المحافظة وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لهم.

كما تفقد الوزير مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة، حيث شملت الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلي، والرعايات المركزة، بطاقة استيعابية 130سريرًا، بالإضافة إلى 5 غرف للعمليات، مجهزة لإجراء جراحات متقدمة ومتوسطة وصغرى، وذلك في عدد من التخصصات الطبية، أبرزها جراحات (العظام، الأورام، الصدر، الأوعية، التجميل، الوجه والفكين، التجميل، النساء والولادة، الباطنة، الجراحة العامة)، كما راجع الوزير مخزون المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، كما تفقد غرف المرضى، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

واستمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الخدمات المقدمة بالمستشفى ضمن المنظومة الجديدة حتى اليوم، حيث أوضح "السبكي" أن المستشفى قدم أكثر من 140 ألف خدمة طبية وعلاجية، شملت أكثر من 19 ألف خدمة بقسم الطوارئ، وأكثر من 18 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و3000 خدمة بالأقسام الداخلية، وأكثر من 95 ألف خدمة فحوصات الأشعة والمعمل، إضافة إلى أكثر من 2000 جراحة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية.

وتفقد الوزير مشروع إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، على إجمالي مساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة 204 ألف مواطن، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حيث يتكون المستشفى من دور أرضي وأول، بإجمالي عدد أسرة 115 سرير (أسرة داخلية، رعاية مركزة، غسيل كلوي، عمليات، حضانات، طوارئ، وحدة مناظير، العيادات الخارجية، قسم الأشعة).

واختتم الوزير جولته في الإسماعيلية، بتفقد أعمال الإنشاءات الجديدة داخل مستشفى القصاصين المركزي، حيث يجري الإنشاء على مساحة 760 متر مربع، بطاقة استيعابية 31 سرير، وتضم الإنشاءات الجديدة بالمستشفى ( عمليات، رعاية مركزة، حضانات، قسم النساء والتوليد، قسم الغسيل الكلوي "20” سرير)، كما تضم قسما للمعامل وأخر للأشعة، حيث يقدم مستشفى القصاصين مع أبو صوير المركزي، الخدمة الطبية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن محافظة (الإسماعيلية) ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة (بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي (الأقصر، جنوب سيناء) واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية في فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي (أسوان، السويس) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.