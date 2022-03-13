شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية: رسامة شمامسة وتخريج دفعة من الخدام بكنيسة الملاك البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، صباح أمس القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بدير الملاك البحرى، وعقب صلاة الصلح رسم 23 من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة أغنسطس.

وعقب القداس شهد نيافته حفل تخريج دفعة جديدة من فصول إعداد الخدام بالكنيسة، البالغ عددهم، 85 خادم وخادمة.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، صباح اليوم، القداس الإلهى بكنيسة القديس البابا كيرلس السادس بقرية أبعادية شكرى، ورسم نيافته خلاله ثمانية من أبناء الكنيسة برتبة إبصالتس (مرتل)، كما عمَّد نيافته 4 أطفال، ودشن عددًا من الأوانى لخدمة المذبح.

ودشن الأنبا إسحق أسقف طما، الخميس الماضى، مذبح باسم القديس البابا كيرلس السادس بكنيسة الشهيد أبو سيفين بقرية تل الزوكى.

وتمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين مذبح على اسم القديس البابا كيرلس السادس، ودُشِن أيضًا حضن الآب، ومجموعة من أواني الخدمة وصلبان الدورة.

وعقب صلاة الصلح تمت رسامة 5 من أبناء الكنيسة شمامسة منهم 3 فى رتبة الأغنسطس و2 فى رتبة الإيبدياكون.











