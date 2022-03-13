6 ضوابط أساسية لقبول الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا بالجامعات

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أبرز ضوابط أساسية لقبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية للدراسة فى جامعات مصر ، حيث أكد الدكتور محمد الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على وجود أماكن شاغرة تستوعب جميع الطلاب العائدين والبالغ عددهم 4000 طالب ، وتتمثل الضوابط والشروط فى:-

1- قبول الطلاب فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج

2- اجتياز الطلاب للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك

3- إجراء اختبار قياس مستوى للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب كليات القطاع الصحى

4- التقدم سيكون مباشر إلى الجامعات الخاصة وفقا للتخصص الذى يرغب فيه الطالب

5- يقدم الطالب ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي وذلك خلال مهلة 3 شهور

6- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.