أخبار مصر

6 ضوابط أساسية لقبول الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا بالجامعات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط أساسية لقبول الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أبرز ضوابط أساسية لقبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية للدراسة فى جامعات مصر ، حيث أكد الدكتور محمد الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على وجود أماكن شاغرة تستوعب جميع الطلاب العائدين والبالغ عددهم 4000 طالب ، وتتمثل الضوابط والشروط فى:-

 

1- قبول الطلاب فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج

 

2- اجتياز الطلاب للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك

 

3- إجراء اختبار قياس مستوى  للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب  كليات القطاع الصحى

 

4- التقدم سيكون مباشر إلى الجامعات الخاصة وفقا للتخصص الذى يرغب فيه الطالب

 

5- يقدم الطالب ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي وذلك خلال مهلة 3 شهور

 

6- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا