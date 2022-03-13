شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط أساسية لقبول الطلاب المصريين الدارسين فى أوكرانيا بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر
1- قبول الطلاب فى الجامعات الخاصة والأهلية فقط وفقا للتخصص المناظر الدارس به الطالب فى الخارج
2- اجتياز الطلاب للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك
3- إجراء اختبار قياس مستوى للطالب في المُقررات التي درسها من خلال اختبار مركزي يجري لطلاب كليات القطاع الصحى
4- التقدم سيكون مباشر إلى الجامعات الخاصة وفقا للتخصص الذى يرغب فيه الطالب
5- يقدم الطالب ما يُثبت صحة أنه مقيد بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2021/2022، وشهادة بالمقررات التي درسها ومُحتواها العلمي وذلك خلال مهلة 3 شهور
6- لا يجوز للطالب التحويل من الجامعة الخاصة أو الأهلية التي تم قبول تحويله بها إلى جامعة أخرى.