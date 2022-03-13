شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية: الدولة توفر السلع للمواطنين ولا يوجد نقص فى المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، إن وقف تصدير بعض السلع الأساسية قرار صائب جاء في توقيت مناسب، موضحاً أن الفول الاسترالى بالسوق المحلى يكفى لمدة 3 شهور.

وأضاف "إدريس"، خلال لقاء عبر البث المباشر، ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن سبب زيادة بعض السلع في الأسواق المحلية يعود إلى إقبال أصحاب الخير الذين يعملون على تجهيز "كرتونة رمضان"، وتابع:"لن يكون هناك زيادة أخرى في أسعار الفول وأن حدث ستكون زيادة طفيفة".

ولفت "إدريس"، إلى أنه عقب انتهاء شهر رمضان الكريم سيتم مطالبة الحكومة بفتح الباب لتصدير "الفول العريض"، نظراً لعدم وجود طلب عليه بالداخل المصرى ووجود كميات منه، وتابع:" بسبب سماكة القرشة الخاصة به لا يوجد عليه إقبال".

من جانبه قال المهندس مصطفى لملوم، مدير عام تسويق الزراعات المحمية والحديث عن منافذ وزارة الزراعة، خلال لقاء مشترك عبر البث المباشر، إن منافذ الوزارة البالغة 107 منفذ ثابت في مختلف انحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 21 منفذ متنقل تعمل على توفير كافة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مرجعاً سبب زيادة أسعار السلع خلال الأيام الماضية إلى جشع بعض التجار، وتابع:" كيلو اللحوم بالمنافذ 120 جنيه".

وناشد "لملوم"، المواطنين بعدم الهلع والإقدام على تخزين السلع بكميات كبيرة تخوفاً من حدوث أي أزمة، مشدداً على أن الدولة تبذل مجهوداً كبيراً في توفير السلع للمواطنين ولا يوجد أي نقص في المعروض.