تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية: مصر تتجاوز أزمة القمح باحتياطى 4.5 أشهر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، بعنوان "الحبوب: الأسواق العالمية والتجارة"، تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على واردات القمح والحبوب فى العالم، وتسبب الصراع المستمر فى أوكرانيا وروسيا فى مخاوف تتعلق بإمدادات القمح والأمن الغذائي.

وكشف التقرير، أن الحرب تؤثر على مستوردى القمح الرئيسيين الذين يعتمدون على إمدادات البحر الأسود، حيث أن 8% من واردات مصر من القمح تأتى من روسيا وأوكرانيا.

كما ورصد التقرير مجموعة من الأسباب التى تساعد مصر على تخطى الأزمة فى الوقت الحالي..

أولا: تكفى احتياطيات القمح فى مصر 4.5 أشهر من الاستهلاك على الأقل.

ثانيا: واصلت مصر بناء صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية.

ثالثا: يمكن أن تؤدى إصلاحات برنامج دعم الخبز إلى خفض الطلب على الواردات.