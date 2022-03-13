شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: 80% من الطلاب المصريين عادوا من أوكرانيا ومهلة 3 أشهر للقيد بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن 80 % من الطلبة المصريين غادروا أوكرانيا، وتتبقى نسبة قليلة من الطلاب الراغبين في الاستمرار بأوكرانيا لاستكمال الدراسة، ومازالت سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل الطلاب المصريين الذين غادروا أوكرانيا، ولم نتلق أي طلب من أي عائلات وأسر في روسيا بالرغبة في العودة إلى مصر".

وأضافت نبيلة مكرم فى تصريحات تليفزيونية: "إن القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق، لحفظ أمن وسلامة الطلاب المصريين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة من خلال البوابات الإلكترونية، و سيتم الإعلان عن اختبار تحديد المستوى الدراسي لمن يدرس طب بشري وطب أسنان وصيدلة وهندسة من الطلاب العائدين من أوكرانيا، لافتة إلى أن وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين وبداية من الغد ولمدة اسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة الاوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في أوكرانيا.

وأكدت أن القيادة السياسية وجهت بأهمية الحفاظ على المستقبل الدراسي للطلاب المصريين العائدين من اوكرانيا، وأن وزارة الهجرة اطلقت استمارة تسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين، و2179 طالب سجلوا على استمارة وزارة الهجرة ".

وتابعت: وزارة الهجرة سوف تتولى استلام المستندات والأوراق من الطلبة المصريين وبداية من الغد ولمدة اسبوعين سوف تتلقى وزارة الهجرة الاوراق والمستندات التي يقدمها الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ويجب أن يكون مع الطالب جواز سفر مثبت فيه تواجده في أوكرانيا قبل 24 فبراير إثبات قيد في الجامعة التي كان يدرس بها في اوكرانيا ، وأنه تم إعطاء مهلة 3 شهور للطلاب الذين لا يمتلك أوراق ثبوت قيد في الجامعات الاوكرانية كي يستطيع الطالب أن يتواصل مع الجامعة التي كان يدرس فيها بأوكرانيا لجلب أوراق ثيوت القيد.