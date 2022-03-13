شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لـ"ألونروا" فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى استقبال الرئيس السيسي، للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين.

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لـ"ألونروا" فى تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينين

الرئيس يستقبل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين.. ويؤكد استعداد مصر للمساهمة فى دعم مشروعات الوكالة.. ولازارينى: نعول على دور مصر التاريخى

"التنمية المحلية": تكليفات رئاسية ببناء نظام محلى يعكس تطلعات المواطنين.. شعراوى: الحكومة تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتوجيه من الرئيس السيسي.. وبرنامج تطوير الريف يستهدف قرابة 58 % من سكان مصر ويؤثر على باقى السكان رغم الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع الصادرات المصرية 15 % خلال يناير وفبراير المالية: مخزون القمح يكفينا حتى نهاية العام والحصاد المحلى يبدأ منتصف إبريل

الحكومة حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية مع المواطنين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية الحكومة حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية مع المواطنين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية الحكومة تنفى تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية.. "التموين": كل السلع التموينية متوافرة بشكل طبيعى مع انتظام طرحها يوميا بجميع المنافذ رغم الحرب الروسية الأوكرانية.. ارتفاع الصادرات المصرية 15 % خلال يناير وفبراير

الرئيس: نقدر التعاون المثمر مـع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.. السيسى يلتقى باتريشيا إسبينوزا.. ويؤكد السعى للبناء على نتائج قمة جلاسكو الأخيرةبمشاركة كبرى الشركات والمجمعات الاستهلاكية.. انطلاق معرض "أهلا رمضان" الثلاثاء المقبل بتخفيضات 30 %

"الصحة": تخطينا المرحلة الصعبة فى كورونا وإعلان إحصائية الإصابات والوفيات أسبوعيا بدلا من يوميا.. تشخيص الإصابة خلال 15 دقيقة بفحوصات سريعة.. ضخ المضادات وحيدة النسيلة.. ورصد المتحورات الفيروسية بواسطة تكنولوجيا التسلسل الجينى

وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": قواعد الترخيص لمحطات شحن السيارات الكهربائية جاذبة للاستثمار.. محمد شاكر: دورنا يقتصر على توصيل التيار للمحطات.. وأسعار الشحن محفزة للمواطن.. وتكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلووات/ساعة تيارا مستمرا 375 قرشا لكل كيلووات/ساعة

"المشاط": تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق مستهدفات التحول الأخضر.. وزيرة التعاون الدولى تبحث مع الرئيس التنفيذى لصناديق الاستثمار فى المناخ إتاحة التمويلات المبتكرة وحشد رؤوس أموال القطاع الخاص للعمل المناخى



الخليج 365

ورش تدريبية لطلاب التمريض حول آليات الاكتشاف المبكر للإدمان.. صندوق مكافحة الإدمان: تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات التمريض لمراكز العزيمة.. ورفع الوعى بمخاطر التعاطى من خلال خبراء ومتخصصين