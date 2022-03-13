شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: فتح الباب للطلاب العائدين من أوكرانيا للالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الباب سيفتح اليوم الأحد أمام كافة الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا في وزارة الهجرة بالدور العاشر، من أجل التقدم بكل ما يتوفر لديهم من أوراق من أجل الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه فور التقدم وفحص الأوراق التي تقدم بها الطلاب سيتم الإعلان عن نتيجة هذا الفحص عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتابع:" وأناشد أبنائنا العائدين من أوكرانيا بمراجعة البوابة الحكومية في ذلك..وعليهم التقدم بأى أوراق متاحة لديهم ".

وأكد "عبد الغفار"، أن هناك أماكن متاحة للطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية المختلفة، موضحاً أن هناك اختبار سيجرى لكافة الطلاب المتقدمين من أجل تحديد مستوى الطلاب العلمى.