شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية إثر حادث خروج قطار عن مساره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إثر حادث خروج قطار عن مساره بمنطقة كولويزي جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

كما تقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في هذا الظرف الأليم.