شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أوكرانيا: إزاحة بوتين عن السلطة يمكن أن يوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن استهداف روسيا، مركبات مدنية كانت تحاول مغادرة كييف ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، فيما قال وزير الخارجية الأوكراني، إن إزاحة بوتين عن السلطة يمكن أن توقف الحرب.

ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، قال وزير خارجية أوكرانيا: "مستعدون للتفاوض لكن لن نستسلم"، داعيا لفرض مزيد من العقوبات الغربية لضرب الاقتصاد الروسي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت عن قصف 79 موقعا عسكريا للقوات المسلحة الأوكرانية، وذلك خلال العمليات التي جرت اليوم السبت في أوكرانيا.

وذكر إعلام روسي، أن قوات أوكرانية أطلقت النار على سفينة روسية في بحر آزوف، فيما أعلنت المخابرات الأوكرانية، عن مقتل 7 مدنيين في كييف بعد إطلاق النار على حافلتهم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، إن الطائرات الحربية والدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة وصاروخا تكتيكيا أمس.

وأضاف كوناشينكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "طائرات القوات الجوية الروسية أصابت 145 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية أمس شملت ثلاثة أنظمة صواريخ "بوك إم-1" المضادة للطائرات، وثمانية مراكز قيادة ومراكز اتصالات، وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود، و78 مجموعة من المعدات العسكرية".

وأكد أن القوات الروسية شنت هجمات دقيقة على مطار عسكري في فاسيلكوف ومركز للاستخبارات الإلكترونية في بروفاري بأوكرانيا.. موضحا أن القوات الروسية شنت باستخدام أسلحة دقيقة وطويلة المدى هجوما على أهداف عسكرية أوكرانية.