شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 2500 طالب عائد من أوكرانيا يرغبون بالتحويل لجامعات أهلية وخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن عدد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين فى التحويل إلى جامعات أهلية وخاصة طبقا لقرارات الأسبوع الماضى، بلغ 2500 طالب، وذلك وفقا للاستمارة الموحدة التى جرى تدشينها عبر وزارتى الهجرة والتعليم العالي.

أضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشةON، أنه اعتبارا من الإثنين المقبل، سيتم تقديم الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة، فى العنوان المخصص "96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر"، وهو المقر الذى خصصته وزارة الهجرة لاستقبال كافة الطلاب الراغبين فى التحويل للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقا للمدة المبينة بحضور مندوبى من وزارة التعليم العالى لمراجعة بيانات الطلاب وأوراقهم، مستطردا: "عقب ذلك سيتم تصنيف كافة الأوراق والبيانات المتاحة للطلاب على الكليات المختلفة".

وتابع عادل عبد الغفار، أن تخصصات الطب البشرى والأسنان والهندسة والصيدلة، سيجرى لهم اختبارا عبر اختبار مركزى تنظمه جامعتى عين شمس والقاهرة، أما بقية التخصصات، فلا تحتاج للاختبار وسيتم إلحاقها مباشرة بالجامعات التى يرغب فيها الطلاب وهى التى ستجرى امتحانات لهم، مستكملا: "خلال مدة الأسبوعين المخصصة لتقديم الأوراق يقدم الطالب كافة الأوراق الثبوتية عبر كارنيه الجامعة وجواز السفر وأى بيانات تفيد بتخصصه بالإضافة لمدة ثلاثة أشهر ممتدة لاستكمال بقية الأوراق المتاحة بالنسبة له".

وأوضح أن اختبار تحديد المستوى هدفه تحديد مستوى الطالب الحقيقى عبر لجان منعقدة برئاسة أساتذة من القصر العينى، وذلك بالنسبة للطب البشرى والأسنان والهندسة بواسطة أساتذة فى جامعة عين شمس، وفور الانتهاء سيتم وضع الجداول والإعلان عن النتائج وإعطائهم عبر الإعلام وعبر وسائل الوزارة ووسائل التواصل المباشرة مع الطلاب.

وردا على سؤال الحديدي: "ماذا لو لم ينجح أحد الطلاب فى تلك الاختبارات المؤهلة؟"، ليرد عبد الغفار قائلا: "نحن فى ظروف استثنائية والتوجيهات السياسية من القيادة واضحة بالوقوف بجانب أبنائنا من الطلاب فى هذا العام الدراسى الذى يشهد ظروفا استثنائية، وهو استثناء للعام الدراسى الحالى فقط، وأؤكد على سبيل الاستثناء بالنسبة لأولادنا من الطلاب الراغبين فى العودة لمصر".

وأكمل: "هناك تغاضيا عن مجموع الثانوية العامة تماما، لكن هذا لا يمنع من إجراء اختبار تحديد المستوى لتحديد مستواه التعليمى المناسب فى الجامعة الأهلية أو الخاصة، وهو اختبار لتحديد المستوى أو الفرقة التى يلتحق بها وليس لرفض الطالب، واختبار تحديد المستوى يهدف لتحديد المرحلة الدراسية المناسبة كبديل عن المقاصة العلمية، لأن الطلاب ماعندهمش توصيف علمى للمواد اللى درسوها".