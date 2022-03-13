شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 51% من المواطنين ضد كورونا بكامل التلقيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك متابعة يومية من قبل القائم بأعمال وزير الصحة، لمعدلات الإصابة والوفيات والحالات التي تلجأ للمستشفيات وغرف العناية المركزة إثر الإصابة بكورونا، وتلاحظ أنه خلال الأسبوعين الماضيين هناك تناقص في أعداد الإصابات والوفيات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "تلك المتابعة كانت دافعا للإعلان بشكل أسبوعي عن الوضع الوبائي وعدد الإصابات، وهو مؤشر على إنه تم التعامل بنجاح مع الموجة الخامسة ومتحور أوميكرون وتحجيم معدلات الإصابة".

وقال: "الدولة تسير بشكل علمي للغاية ومنهجي ومنظم، وهناك متابعة دقيقة لكل الشئون الصحية التي تتعلق بالمواطنين والمقيمين على أرض مصر، والحمد لله انتهينا من ذروة الموجة الخامسة، وبالنسبة للموجة السادسة، فأعتقد أن الأمر وطريقة التعامل أصبحت معلومة لدى المواطن بعدما وفرت الدولة اللقاحات بشكل مجاني".

وتابع: "لا يوجد لدينا أي مشكلات في اللقاحات، ويتم توفيرها بشكل مجاني، ونعمل الآن على حملات طرق الأبواب للتلقيح، ولا يتبقى سوى الأشخاص الذين لم يحصلوا على التلقيح حتى الآن، وتم تلقيح 51% من المواطنين بشكل كامل، ونتحدث عن عدد المتلقحين كامل التلقيح ومن استكلموا اللقاح".

وأضاف: "الفئات المستهدفة من سن 18 سنة فصاعدا، والجرعة التنشيطية نقترب من المليون و600 ألف ونأمل أن نطعم 100% من الفئات المستهدفة للتطعيم، ولدينا جرعات تكفي لتطعيم ما يقرب من 42 مليون مواطن أخرين".