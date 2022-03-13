شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشؤون الصحة: انخفاض ملحوظ فى أعداد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك استقرارا كبيرا وانخفاضا ملحوظا فى أعداد الإصابة وذلك ينتج عنه نسب دخول المستشفى وتوفير أسرة للحالات الحرجة وهو ما نتمنى أن يستمر الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الموجة الرابعة والخامسة اشتركا فى متحور "أوميكرون"، والذى كان واسع الانتشار لدرجة أن شخص واحد يستطيع إصابة 16 شخص.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الإصابات الناتجة عن "أوميكرون"، كانت لا تؤثر على الجهاز التنفسى السفلى والأعراض كانت تتشابه مع الإنفلونزا الموسمية، بالإضافة اكتساب الخبرة فى التعامل مع الفيروس مع توافر كافة اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية، ساهمت فى تراجع اعداد الإصابات.

وناشد "تاج الدين"، الجميع بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية وجعلها أسلوب حياة بدون أن نحجم من الحركة العادية، وتابع: "منظمة الصحة العالمية أعلنت أن الفيروس مازال موجودًا ولم ينتهى".

ولفت "تاج الدين"، إلى أن ضرورة الاستمرار فى الإجراءات الوقائية حتى نضمن عودة الفيروس مرة أخرى، وتابع: "الفيروس قد لا يعود بذات الشد التى ظهر عليها خلال الفترة الماضية ولكن الحرص واجب خلال الفترة اللى جاية والتعامل بصورة أفضل فى التعامل الحياة الطبيعية والطبية".

واستطرد "تاج الدين": "كرم كبير من ربنا ودعم بلا حدود من الدولة أن تقوم بتوفير كافة اللقاحات وإعطاء أكبر عدد من المواطنين اللقاح، والنزول بسن التطعيم جميعها أمور تشكر عليها الدولة".