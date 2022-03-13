شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز ببطولة الجاليات لكرة القدم للصالات بمسقط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الجالية المصرية بسلطنة عُمان ببطولة الجاليات لكرة القدم للصالات، والتى انتهت بفوز منتخب الجالية المصرية على منتخب الجالية الإيرانية بهدفين مقابل هدف واحد مساء أمس أحرز أهداف المنتخب المصرى اللاعب عبد العليم رفعت واللاعب معتز بالله.



بطولة الجاليات فى مسقط

وشهد ختام النسخة التاسعة من بطولة الجاليات لكرة القدم، منافسات قوية على كأس البطولة والميداليات حيث شهد ختام البطولة لندية وإثارة ومتعة وقوة فى الأداء وظهرت مستويات الفرق حماس وقوة واضحة، ما عزز من حدة التنافس، وقدم الفريقان المصرى والإيرانى وجبة كروية دسمة ولمحات فنية عكست احترافية كبيرة، كما برزت أسماء ومواهب جديدة إلى جانب المخضرمين، وتميزت المباراة النهائية بالقوة والتشجيع الحماسي سيطر خلالها المنتخب المصرى على الكرة، لتنتهي بتقدمه على منتخب فريق الجالية الإيرانية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد فى مباراة شهدت إثارة ومتعة كروية حسمها عامل التوفيق والخبرة.



بطولة الجاليات

ومن جانبها أشادت اللجنة المنظمة للبطولة بكافة جهود الفرق المشاركة والمواهب الكروية التى برزت خلالها، وحضر ختام البطولة بعض سفراء الدول العربية بمسقط ورئيس نادى الجالية المصرية بسلطنة رئيس نادى الجالية الأردنية ونواب وأعضاء نوادى الجاليات بمسقط.