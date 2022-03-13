شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: عودة صلاة التراويح وموائد الرحمن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الوضع الوبائى لمصر أصبح مطمئنا، وهناك تقدم كبير في عدد الإصابات وحدتها، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات قلت ونسبة المرضى على جهاز التنفس الاصطناعى قلت أيضا وهذا من رحمة ربنا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية: هذا التقدم يتطلب أخذ الحذر، وهناك بعض الدول بدأت تلغى الإجراءات الاحترازية لكن بعد أن وصلت إلى 70 % من التطعيم الكامل ونحن نسعى للوصول إلى هذا الرقم والمستشفيات بدأت تعود لتعطى الخدمة العادية للمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والحادة، وأشكر الشعب المصرى على وعيه وبطالبهم أنهم يتناولوا اللقاح للوصول إلى التلقيح الكامل.

وتابع: صلاة التراويح إن شاء الله هترجع بتباعد كما سنسمح بعودة موائد الرحمن ولكن بشروط، ولابد أن نحمس الناس لتلقى اللقاح، والصحة بدأت في حملة طرق الباب وبدأنا نذهب للناس في البيوت وتم تطبيقها في حوالى 6 محافظات، وإذا استمر الوضع الوبائى ندخل شهر رمضان بجو نظيف.