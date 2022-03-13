أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نقدر التعاون المثمر مع الأمم المتحدة بشأن المناخ

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
الرئيس السيسي: نقدر التعاون المثمر والمتنامى مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، باتريشيا إسبينوزا، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ماتردد من أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض "أهلا رمضان" في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
مصر والأمم المتحدة تؤكدان ضرورة تشجيع الأطراف على الانخراط بعمل المناخ الدولي
أكدت مصر والأمم المتحدة، ضرورة مواصلة السعي نحو تعزيز مختلف الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً لخفض انبعاثاتها المُسببة للاحتباس الحراري، وضرورة تشجيع مختلف الأطراف، وخاصةً المجتمع المدني في الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، على الانخراط الفعال في عمل المُناخ الدولي.
الداخلية توفر أغذية بأسعار مخفضة بنسبة 60٪ بـ993 فرعا على مستوى الجمهورية
تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الأم، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.
قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء أعمال الترميم والصيانة التي تتم في المسجد، حيث يصعب خلال هذه الأعمال والصيانة على المصلين أداء الصلوات.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا، من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول افتتاح قصر شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم، وذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعي وثقافة المواطن المصري.
أ ش أ: إنقاذ طاقم سفينة لبنانية قبل غرقها بالقرب من ميناء الإسكندرية
تمكنت الجهات المختصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية من إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية الجنسية تعرضت للغرق خارج المخطاف الخارجي لميناء الإسكندرية.
الهجرة والتعليم العالى تعلنان مواعيد وآلية تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تواجهها دولة أوكرانيا حاليًا، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال الدراسة فى مصر، وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "أرقام X الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمحصول القمح.
الأرصاد: لا تخففوا الملابس.. البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تعرض البلاد، لأجواء باردة علي كافة الأنحاء لمدة أسبوع قادم، نتيجة تمركز مرتفع جوى على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة حيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر علي شمال أفريقيا