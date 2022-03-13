شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية تعلن انخفاضا كبيرا فى الأسعار بدءا من منتصف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار سوف تتراجع فى مصر فى الفترة المقبلة، لاسيما وأن سعر الجملة بالنسبة للأقماح والعديد من السلع بدأت فى الانخفاض والتراجع اليوم السبت، وسوف ينعكس ذلك على الأسعار بالنسبة للمستهلك فى الأيام المقبلة.

أضاف علاء عز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة ON، أن الاجتماعات المكوكية التى عقدت على مدار الأيام والساعات الماضية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعضوية وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، هام للغاية بالنسبة لأوضاع ارتفاع الأسعار، حيث جرت الاجتماعات على مستوى منتجى كل سلعة على حده، بدأت بمنتجى الزيوت حيث سيبدؤون فى ضخ الزيوت عبر مبادرة "أهلا رمضان" بأسعار ما قبل الزيادة بدءًا من يوم 15 مارس الجاري.

وتابع: "نفس ذلك سيسرى على سلع أخرى مثل اجتماعات الوزراء مع منتجى الدواجن حيث تقرر تخفيضات الأسعار وغدا سوف يستكمل الأمر، وأنا أقول للمواطنين.. اطمئنوا.. بدءًا من يوم 15 مارس المقبل سنشهد انخفاضا كبيرا فى الأسعار".

ولفت إلى أن هناك دورا مجتمعيا مهما للقطاع الخاص فى ظل الأزمة العالمية ومشاكل آليات الاستيراد مثل الأقماح، متابعا: "الدولة تشترى القمح وتخزنه فى الصوامع التى دشنت بأمر من القيادة السياسية والأقماح فى القطاع الخاص هى ملك للمصدر الخارجى وموجودة فى مناطق حرة فى صوامع الموانئ".