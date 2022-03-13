شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: موسم الحصاد سيرفع مخزون القمح إلى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس وليد دياب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن مصر لديها مخزون كافى من القمح ممتد حتى 4 أشهور، وبالإضافة إلى أن موسم الحصاد والذى سيبدأ بعد شهر من الآن، سيرفع المخزون لمدة 10 أشهر وهو ما يسهم في توفير هذه السلعة الاستراتيجية حتى انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتابع:" متوقع أن يكون محصول العام يصل لـ 4 مليون طن".

وأضاف "دياب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي عبر قناة "dmc"، أنه يجب على الحكومة أن تعمل على حزمة من الحوافز تشجع المزارع المصرى على توريد محصول القمح هذا العام للدولة بدلاً من التجار.

وتعليقاً على قرار الحكومة بوقف تصدير بعض السلع للخارج قال "دياب"، قرار إيقاف تصدير بعض السلع قرار صائب للغاية كون ذلك يحدث في زيادة المعروض في السوق المحلية ويسهم في تخفيض الأسعار، مشدداً على أن الأسعار ستتراجع تدريجياً.

وأكد "دياب"، أن الزيادات التي طلت السلع خلال الفترة الأخيرة 70% منها مبررة والـ30% يعود إلى جشع بعض التجار الذين يعملون على تعظيم أرباحهم من خلال استغلال الأزمات والأوضاع الراهنة.