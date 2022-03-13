شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدولة تهتم بالطلاب العائدين من أوكرانيا و2179 سلجوا بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن القيادة السياسية تهتم بسلامة وأمن الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، حيث تم العمل على تجميع بيانات الطلاب، وأطلقت وزارة الهجرة استمارة لتسجيل بيانات هؤلاء الطلبة، وسجل 2179 طالب بياناتهم، منهم 941 معهم أوراق تثبت قيدهم بالجامعات، و1238 لا يوجد لديهم أوراق تثبت القيد.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "في ظل أزمة أوكرانيا، وتبعات الموقف هناك وأغلقت جامعات أبوابها، والطلاب لم يكن لديهم إمكانية للحصول على شهادة أو أوراق تثبت قيدهم في الجامعة، ونحن كان لدينا الكثير من المحافظات وعلى رأسها القاهرة والشرقية والدقهلية وشمال سيناء مسجلين بأرقام هؤلاء الطلبة".

وقالت: "مجلس الوزراء وافق على تحويل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إلى الجامعات الخاصة والأهلية بعدما عرض وزير التعليم العالي خطة الوزارة وضوابط تحويلات الطلبة، وقدمت وزارة الهجرة البيانات التفصيلية عنهم".

وتابع: "ولكي يتم تسهيل الأمور على الطلاب، أعلنت وزارة الهجرة في بيان تفصيلي لها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، أنه بداية الاثنين ولمدة أسبوعين من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساءا وفي مقر الوزارة القديم، سيتم استقبال، ومعهم جواز السفر المثبت عليه إقامتهم في أوكرانيا، وإثبات القيد، ومن لم يتملك وزارة القيد، تمنحه وزارة التعليم العالي 3 أشهر للتواصل مع جامعاتهم في أوكرانيا لتوافر الشهادة".