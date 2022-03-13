كتل هوائية باردة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن موعد نهاية فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية فصل الشتاء 20 مارس الجاري وفصل الربيع سيبدأ 21 مارس وتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع، لكن وارد أن يكون هناك انخفاضات لكنها لن تكون مثل التي تحدث في فصل الشتاء.

وأضافت غانم لمصراوي، إنه بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والتي تكون أقل من المعدل الطبيعي بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات.

وتابعت: "تراجع الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من شرق وجنوب أوروبا، حيث يكون الطقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق".

وأوضحت أنه يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، لكنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لافتة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث نشهد أجواء شتوية طوال هذا الأسبوع.