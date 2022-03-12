وزير الأوقاف: القاهرة والغربية تتصدران أفضل المديريات في صكوك الإطعام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن تسع مديريات حققت أداءً متميزًا في الأسبوع الأول لإطلاق مشروع صكوك الإطعام، حيث جاءت القاهرة والغربية في مقدمة المديريات التسع الأفضل أداءً.
وأضاف الوزير، أن المديريات التسع جاءت كالتالي:
المديرية مبيعات الصكوك - الإجمالي:
القاهرة 1010 - 303000
الغربية 900 - 270000
الفيوم 330 - 99000
الجيزة 250 - 75000
القطاع الديني 181 - 54300
البحيرة 150 - 45000
شمال سيناء 150 - 45000
الدقهلية 150 - 45000
بور سعيد 100 - 30000
وأوضح الوزير، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم تحصيله من مبيعات صكوك الإطعام خلال الأسبوع الأول إلى مليون و36 ألف و500 جنيه، مضيفًا ان إدارة المشروع بديوان عام الوزارة تشكر هذه المديريات على ما بذلوه من جهد.
وللمشاركة في مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.
أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:
- البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
- بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
- البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
- البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
- البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
- من خلال خدمة فوري دهب كود: 99916.