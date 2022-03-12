الأرصاد تكشف سبب الموجة الباردة: الحرارة أقل من المعدل بـ5 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة منذ يوم الخميس الماضي مع نشاط للرياح على كافة الأنحاء الأمر المستمر على مدار الأسبوع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد" أن درجات الحرارة تشهد تراجعًا أقل من المعدل بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية بعد أن سجلت القاهرة في الأسبوع الماضي 28 درجة للعظمى فيما سجلت هذا الأسبوع ما بين 17 و18 درجة للعظمى.

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون شديد البرودة في الليل مع نشاط الرياح التي تزيد الإحساس بالبرودة.

وأشارت إلى أن الصعيد تأثر بكتل هوائية قادمة من السودان، وهو ما تسبب في ارتفاع الحرارة ولكن في الوقت الحالي تأثر الصعيد بكتلة هوائية قادمة من أوروبا، ما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ونصحت الدكتورة إيمان شاكر بضرورة عدم تخفيف الملابس خاصة أن الطقس متقلب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.