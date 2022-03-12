الطقس غدا الأحد: شديد البرودة ليلًا.. وهذه الظاهرة المسيطرة



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها إنه يسود غدًا الأحد طقس بارد نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على المناطق الجنوبية، شديد البرودة على كافة المناطق ليلًا.

وأضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية في طقس الأحد، تتلخص في وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ونشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "كما تنشط الرياح أيضًا على شمال الصعيد ومناطق من جنوب الصعيد".

وجاءت درجات الحرارة غدًا الأحد على النحو التالي: