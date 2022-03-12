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بالفيديو.. الجيزة تزيل أقدم الأسواق العشوائية في إمبابة

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، بالإضافة إلى توفير أماكن بديلة للبائعين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للأجهزة المعنية في ذلك الشأن.

وأزالت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة أحد أقدم الأسواق العشوائية الموجودة في المنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار حيث تم إزالة 36 باكية و7 أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة مع توفير أماكن بديلة للبائعين.

ويأتي ذلك تمهيدًا لتطوير مدخل شارع المطار أعلى نفق المنيرة ورفع كفاءته، تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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