حدث في 8 ساعات| الطقس غدا الأحد وتوجيهات عاجلة بشأن رغيف الخبز وإغلاق مسجد الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مصر، اليوم السبت أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها إعلان حالة الطقس غدا الأحد، وإغلاق مسجد الحسين طوال شهر رمضان، وتوجيهات عاجلة من التموين بشأن رغيف، وتعليمات جديدة من الصحة بشأن بيان كورونا اليومي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لا صلاة فيه خلال رمضان.. إزالة السجاد وفصل الإنارة بمسجد الحسين "صور"

حصل الخليج 365 على صور من داخل مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بعد قرار وزارة الأوقاف بغلقه بسبب أعمال الترميم.

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3 توجيهات من "الصحة العالمية" للمسافرين

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" صادر عن منظمة الصحة العالمية، يوضح كيفية المحافظة على الصحة أثناء السفر.

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الحكومة تعلن موعد وآلية تلقي أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا للدراسة في مصر

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدء استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة في مصر، وَفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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طقس الأحد.. أمطار ورياح على هذه المناطق "بيان بدرجات الحرارة"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد على كافة الأنحاء.

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تخفيضات 20%.. ننشر أسعار مستلزمات شهر رمضان بمنافذ "الزراعة"

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإنتاج، لشهر رمضان المبارك بطرح أغذية بتخفيضات تصل إلى 20%، مع زيادة طلب استهلاك المواطنين للسلع الغذائية في تلك الفترة.

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تشمل الخبز السياحي.. توجيهات عاجلة من التموين بشأن رغيف العيش وعقوبات رادعة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيها جديدا حمل رقم 20 لسنة 2022، بشأن التموين وتعديلاته والأسعار الجديدة، ومخالفات المخابز.

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تعديل لأول مرة.. الصحة: بيان كورونا لن يصدر اليوم.. وهذا موعد البيانات الجديد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا.

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تخفيض جديد.. شركات السياحة تعلن أسعار العمرة بعد إلغاء الحجر الصحي

رحبت شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، بقرار شركة مصر للطيران، للبدء في عمليات استرداد قيمة حجز فنادق الحجر الصحي للمعتمرين، بناء على تعليمات السلطات السعودية بالمملكة، بإلغاء تطبيق الحجر الصحي ورفع كافة الإجراءات الاحترازية.

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